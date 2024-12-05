05 декабря 2024

Пациенты жалуются на нерасчищенные от снега подъезды к онкоцентру ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пациентам сложно попасть внутрь онкоцентра
Пациентам сложно попасть внутрь онкоцентра Фото:

Посетители онкологического центра в Ханты-Мансийске пожаловались на то, что на инвалидном кресле невозможно без проблем попасть внутрь здания из-за нечищеного снега. Об этом написала дочь одной из пациенток в соцсетях.

«Сказать, что мне было трудно сопроводить маму в задание онкоцентра — это ничего не сказать, просто обидно. Все кругом говорят, что власть — для людей, а по факту чиновников в округе много, а организовать расчистку 200 метров дороги вдоль тротуара и территории больницы некому», — написала девушка в комментариях под постом губернатора ХМАО Руслана Кухарука.

По словам посетительницы, при уборке снега с проезжей части, вдоль онкоцентра образовались сугробы шириной около метра и высотой в 40 сантиметров. Из-за этого выйти из машины и сойти на тротуар людям с ограниченными возможностями очень сложно. «Тротуар, ведущий к самому центру почищен так, что колеса инвалидного кресла в нем вязнут. На территории онкоцентра подход к пандусу и сам пандус от снега вообще не чищены», — сообщила девушка.

В департамент здравоохранения Югры направлен официальный запрос. Ответ ожидается.

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Посетители онкологического центра в Ханты-Мансийске пожаловались на то, что на инвалидном кресле невозможно без проблем попасть внутрь здания из-за нечищеного снега. Об этом написала дочь одной из пациенток в соцсетях. «Сказать, что мне было трудно сопроводить маму в задание онкоцентра — это ничего не сказать, просто обидно. Все кругом говорят, что власть — для людей, а по факту чиновников в округе много, а организовать расчистку 200 метров дороги вдоль тротуара и территории больницы некому», — написала девушка в комментариях под постом губернатора ХМАО Руслана Кухарука. По словам посетительницы, при уборке снега с проезжей части, вдоль онкоцентра образовались сугробы шириной около метра и высотой в 40 сантиметров. Из-за этого выйти из машины и сойти на тротуар людям с ограниченными возможностями очень сложно. «Тротуар, ведущий к самому центру почищен так, что колеса инвалидного кресла в нем вязнут. На территории онкоцентра подход к пандусу и сам пандус от снега вообще не чищены», — сообщила девушка. В департамент здравоохранения Югры направлен официальный запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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