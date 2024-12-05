Пациенты жалуются на нерасчищенные от снега подъезды к онкоцентру ХМАО

Посетители онкологического центра в Ханты-Мансийске пожаловались на то, что на инвалидном кресле невозможно без проблем попасть внутрь здания из-за нечищеного снега. Об этом написала дочь одной из пациенток в соцсетях.
«Сказать, что мне было трудно сопроводить маму в задание онкоцентра — это ничего не сказать, просто обидно. Все кругом говорят, что власть — для людей, а по факту чиновников в округе много, а организовать расчистку 200 метров дороги вдоль тротуара и территории больницы некому», — написала девушка в комментариях под постом губернатора ХМАО Руслана Кухарука.
По словам посетительницы, при уборке снега с проезжей части, вдоль онкоцентра образовались сугробы шириной около метра и высотой в 40 сантиметров. Из-за этого выйти из машины и сойти на тротуар людям с ограниченными возможностями очень сложно. «Тротуар, ведущий к самому центру почищен так, что колеса инвалидного кресла в нем вязнут. На территории онкоцентра подход к пандусу и сам пандус от снега вообще не чищены», — сообщила девушка.
В департамент здравоохранения Югры направлен официальный запрос. Ответ ожидается.
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