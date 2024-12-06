В Пермском крае следователи заинтересовались утонувшим рыбаком

После обнаружения спасателями в Каме утонувшего рыбака произошедшим заинтересовались в Следственном комитете. Следователи начали свою проверку ЧП.
«Кудымкарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины в реке Каме. По предварительным данным, 28 ноября мужчина, осуществляя ловлю рыбы, провалился под лед реки Камы в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края», — говорится в сообщении следственного комитета в Telegram.
Следователь место ЧП, назначил ряд экспертиз. После проверки будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU рассказывало, что тело рыбака из реки достали спасатели. Мужчина провалился под лед вместе со своим вездеходом.
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