Politico: ЕС нарастил закупки российских нефтепродуктов

Евросоюз в 2024 году нарастил закупки продуктов, основанных на базе российской нефти, у нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Индии. Об этом говорится в отчете Центра изучения демократии.
«С января по август ЕС закупил топлива стоимостью почти на 20% дороже, чем в прошлом году, у трех крупных индийских НПЗ, работающих на российской сырой нефти», — приводит сообщение издание Politico. При этом подсчитать точные цифры проданного российского топлива в ЕС невозможно.
В сентябре текущего года страны Европейского союза импортировали из России нефть, газ и другие энергетические ресурсы на сумму, достигшую рекордных с февраля 2 миллиардов евро. Большая часть готовых топливных продуктов поступает в ЕС из Индии, которая производит их из российской нефти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.