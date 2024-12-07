Politico: ЕС нарастил закупки российских нефтепродуктов

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ЕС стал покупать больше российского топлива в Индии
ЕС стал покупать больше российского топлива в Индии Фото:

Евросоюз в 2024 году нарастил закупки продуктов, основанных на базе российской нефти, у нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Индии. Об этом говорится в отчете Центра изучения демократии.

«С января по август ЕС закупил топлива стоимостью почти на 20% дороже, чем в прошлом году, у трех крупных индийских НПЗ, работающих на российской сырой нефти», — приводит сообщение издание Politico. При этом подсчитать точные цифры проданного российского топлива в ЕС невозможно.

В сентябре текущего года страны Европейского союза импортировали из России нефть, газ и другие энергетические ресурсы на сумму, достигшую рекордных с февраля 2 миллиардов евро. Большая часть готовых топливных продуктов поступает в ЕС из Индии, которая производит их из российской нефти. 

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Евросоюз в 2024 году нарастил закупки продуктов, основанных на базе российской нефти, у нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Индии. Об этом говорится в отчете Центра изучения демократии. «С января по август ЕС закупил топлива стоимостью почти на 20% дороже, чем в прошлом году, у трех крупных индийских НПЗ, работающих на российской сырой нефти», — приводит сообщение издание Politico. При этом подсчитать точные цифры проданного российского топлива в ЕС невозможно. В сентябре текущего года страны Европейского союза импортировали из России нефть, газ и другие энергетические ресурсы на сумму, достигшую рекордных с февраля 2 миллиардов евро. Большая часть готовых топливных продуктов поступает в ЕС из Индии, которая производит их из российской нефти. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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