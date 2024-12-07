07 декабря 2024

В Нижнем Тагиле у целого района перебои с электричеством. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Причины перебоев с электричеством на Вагонке пока неизвестны (архивное фото)
Причины перебоев с электричеством на Вагонке пока неизвестны (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) начались перебои с электричеством у жителей микрорайона Вагонка. Очевидцы зафиксировали на фото отсутствие света в домах по улице Ильича.

«В некоторых домах отключен свет. В частности, на Ильича, судя по камерам», — передает telegram-канал TagilCity. По словам одного из очевидцев, плановых отключений не планировалось. Есть предположение, что где-то могли случайно задеть линию электропередач при ремонтных работах.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Россети-Урал» за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

Отключение света попало на камеры наблюдения
Отключение света попало на камеры наблюдения
Фото:
О плановых перебоях с электричеством не сообщалось
О плановых перебоях с электричеством не сообщалось
Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) начались перебои с электричеством у жителей микрорайона Вагонка. Очевидцы зафиксировали на фото отсутствие света в домах по улице Ильича. «В некоторых домах отключен свет. В частности, на Ильича, судя по камерам», — передает telegram-канал TagilCity. По словам одного из очевидцев, плановых отключений не планировалось. Есть предположение, что где-то могли случайно задеть линию электропередач при ремонтных работах. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Россети-Урал» за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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