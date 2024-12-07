В Нижнем Тагиле (Свердловская область) начались перебои с электричеством у жителей микрорайона Вагонка. Очевидцы зафиксировали на фото отсутствие света в домах по улице Ильича.
«В некоторых домах отключен свет. В частности, на Ильича, судя по камерам», — передает telegram-канал TagilCity. По словам одного из очевидцев, плановых отключений не планировалось. Есть предположение, что где-то могли случайно задеть линию электропередач при ремонтных работах.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Россети-Урал» за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
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