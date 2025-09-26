Структуру, отвечающую за свердловские туркластеры, могут упразднить

Управляющая компания, которая занимается развитием туркластеров Свердловской области (АНО УК ТРК СО ) и является подведомственной структурой департамента по развитию туризма (ДРТ), с вероятностью 99% будет упразднена. Об этом URA.RU сообщили два источника, близкие к региональному правительству.
«Она не показала свою эффективность, поэтому при формировании новой структуры правительства будет упразднена. В целях оптимизации», — рассказал первый собеседник. По словам второго, подвед ДРТ могут ликвидировать уже в ближайшие месяцы, а функции передать Агентству по привлечению инвестиций Свердловской области. «Его хотят усилить», — знает собеседник.
АНО УК ТРК СО было создано в 2018 году, чтобы заниматься развитием туркластеров в регионе. В частности, «Горы Белой» — имиджевого проекта региональных властей, который продвигал еще первый губернатор Эдуард Россель. Под Нижним Тагилом хотели создать горнолыжный курорт мирового уровня, вложения оценивали в десятки миллиардов рублей. Однако, рассказывал URA.RU в декабре 2023 года уже бывший руководитель АНО, глава свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич, из обещанных на год 10,3 млрд рублей фактически было предоставлено 0,25 млрд.
В том же году за несколько месяцев из компании ушли порядка 10 человек, многие, из-за проблем с зарплатой. Из-за конфликта с учредителем — департаментом развития туризма — и бюрократических проволочек люди остались без денег, вмешивалась даже прокуратура.
В январе 2025 года АНО УК ТРК СО возглавила Светлана Яковлева — экс-управляющая wellnes-клубом элитного ЖК «Тихвин», ароматерапевт, общественный деятель, близкая подруга главы ДРТ Эльмиры Тукановой. Коллеги говорят, что за время работы она себя особо не проявила. Лишь удивляла подчиненных «несерьезными» инициативами.
Как неоднократно сообщало URA.RU, после смены губернатора в Свердловской области обсуждаются разные варианты новой структуры правительства. В частности, реорганизация министерств и подведов. Департамент развития туризма, куда входит АНО УК ТРК СО, сейчас не подчиняется мининвесту, но в случае объединения последнего с минэком может «влиться» в ведомство. В свердловском правительстве туротрасль курирует замгубернатора-министр инвестиций Дмитрий Ионин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!