Челябинцы стали разводиться в полтора раза чаще

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
За год в Челябинске зарегистрировано почти десять тысяч разводов Фото:

В Челябинске за год в полтора раза выросло количество разводов. Чаще всего подают документы на расторжение брака семьи, которые зарегистрировали брачные отношения менее пяти лет назад.

«В 2024 году зафиксировано 9 220 расторжений браков, к примеру, в 2023 году разводов было 6 773. Чаще всего разводятся челябинцы, живущие вместе не более пяти лет. На втором месте пары, обручившиеся 10-20 лет назад», — сообщает telegram-канал «Челябинск, который смог» со ссылкой на данные областного ЗАГСа.

Ранее в региональном ЗАГСе сообщали, что в Челябинской области наибольшее число разводов по итогам 2023 года состоялось в конце лета. Пик количества расторжений брака пришелся на август и октябрь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске за год в полтора раза выросло количество разводов. Чаще всего подают документы на расторжение брака семьи, которые зарегистрировали брачные отношения менее пяти лет назад. «В 2024 году зафиксировано 9 220 расторжений браков, к примеру, в 2023 году разводов было 6 773. Чаще всего разводятся челябинцы, живущие вместе не более пяти лет. На втором месте пары, обручившиеся 10-20 лет назад», — сообщает telegram-канал «Челябинск, который смог» со ссылкой на данные областного ЗАГСа. Ранее в региональном ЗАГСе сообщали, что в Челябинской области наибольшее число разводов по итогам 2023 года состоялось в конце лета. Пик количества расторжений брака пришелся на август и октябрь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...