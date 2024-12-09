Челябинцы стали разводиться в полтора раза чаще

В Челябинске за год в полтора раза выросло количество разводов. Чаще всего подают документы на расторжение брака семьи, которые зарегистрировали брачные отношения менее пяти лет назад.
«В 2024 году зафиксировано 9 220 расторжений браков, к примеру, в 2023 году разводов было 6 773. Чаще всего разводятся челябинцы, живущие вместе не более пяти лет. На втором месте пары, обручившиеся 10-20 лет назад», — сообщает telegram-канал «Челябинск, который смог» со ссылкой на данные областного ЗАГСа.
Ранее в региональном ЗАГСе сообщали, что в Челябинской области наибольшее число разводов по итогам 2023 года состоялось в конце лета. Пик количества расторжений брака пришелся на август и октябрь.
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