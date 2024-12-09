Челябинцы стали разводиться в полтора раза чаще

09 декабря 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

За год в Челябинске зарегистрировано почти десять тысяч разводов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске за год в полтора раза выросло количество разводов. Чаще всего подают документы на расторжение брака семьи, которые зарегистрировали брачные отношения менее пяти лет назад. «В 2024 году зафиксировано 9 220 расторжений браков, к примеру, в 2023 году разводов было 6 773. Чаще всего разводятся челябинцы, живущие вместе не более пяти лет. На втором месте пары, обручившиеся 10-20 лет назад», — сообщает telegram-канал «Челябинск, который смог» со ссылкой на данные областного ЗАГСа. Ранее в региональном ЗАГСе сообщали, что в Челябинской области наибольшее число разводов по итогам 2023 года состоялось в конце лета. Пик количества расторжений брака пришелся на август и октябрь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске за год в полтора раза выросло количество разводов. Чаще всего подают документы на расторжение брака семьи, которые зарегистрировали брачные отношения менее пяти лет назад. «В 2024 году зафиксировано 9 220 расторжений браков, к примеру, в 2023 году разводов было 6 773. Чаще всего разводятся челябинцы, живущие вместе не более пяти лет. На втором месте пары, обручившиеся 10-20 лет назад», — сообщает telegram-канал «Челябинск, который смог» со ссылкой на данные областного ЗАГСа. Ранее в региональном ЗАГСе сообщали, что в Челябинской области наибольшее число разводов по итогам 2023 года состоялось в конце лета. Пик количества расторжений брака пришелся на август и октябрь.