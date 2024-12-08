В суде по делу экс-сотрудника пермского УФСБ допросили ключевого свидетеля

Александр Ковалев рассказал в суде, что передавал бывшему сотруднику пермского УФСБ Григорию Царегородцеву деньги, чтобы не сесть в тюрьму. Он выступил в процессе в качестве свидетеля. Слова Ковалева передает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Мы познакомились в 2012 году. Я тогда был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В дальнейшем отношения были рабочие. Органы госбезопасности интересовали различные данные, которые я мог предоставить. Я время от времени делился с Григорием разведданными. Я был индивидуальным предпринимателем, занимался телекоммуникациями. Царегородцеву передавал деньги. В 2022 году передал около ста миллионов рублей. Деньги передавал у своей на даче вместе с Гилевым. Если кратко, то чтобы не сесть в тюрьму. Раньше передавал примерно 10-15 млн, чтобы тоже не попасться правоохранительным органам», — рассказал Ковалев в суде по видеосвязи.
На многие вопросы Ковалев ответить не смог, ссылаясь на плохую память. Отметил лишь, что занимался администрированием сайтов и считает, что это все было законно. «Я даже должность Царегородцева не знал. Знал только ведомство, в котором он работал. Данные передавал ему добровольно. В связи со своей активной гражданской позицией», — пояснил Ковалев.
В своих ранних показаниях, которые зачитал прокурор Александр Сладков, Ковалев рассказал, что с 2016 года получал доходы от администрирования сайтов в виде криптовалюты. Хакер отмечал, что в 2012 году был задержан с наркотиками в кармане. «Царегородцев тогда убедил меня, чтобы я передавал ему данные о тех или иных лицах, а он будет помогать нам при возникновении проблем. За свое покровительство Царегородцев попросил 30 млн рублей. Позже Царегородцев рассказал, что в отношении меня и Гилева правоохранительные органы ведут расследование. Тогда он сказал, что может решить этот вопрос за 20 млн рублей. А позже Царегородцеву было передано еще 100 млн рублей», — зачитал Сладков слова Ковалева.
Александр Ковалев и Владислав Гилев — хакеры, которых «крышевал» Царегородцев. По версии следствия, бывший сотрудник УФСБ Пермского края пообещал им, что сделает все, чтобы они не лишились свободы. В суде Царегородцев заявлял, что обманул хакеров и на самом деле не собирался им помогать. Это уже второе рассмотрение уголовного дела бывшего майора ФСБ. Первый приговор был отменен 13 августа 2024 года.
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