В Екатеринбурге замяли дело «потрошителя с ЖБИ», уехавшего на СВО

Екатеринбургский убийца Лопатин избежал наказания за избиение пенсионера

10 декабря 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Юрия Лопатин стал участником СВО (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Силовики отказались возбудить уголовное дело против Юрия Лопатина (получил прозвище «потрошитель с ЖБИ» после убийства пенсионерки в Екатеринбурге), которого подозревали в жестоком избиении пожилого мужчины. Об этом URA.RU рассказала родственница пострадавшего. «Следствие пришло к выводу, что была обоюдная драка, поэтому вынесли отказной в возбуждении дела», — сказала собеседница агентства. По ее словам, силовики якобы специально затягивали расследование, чтобы в итоге вынести отказ. Комментариев от свердловских силовых структур нет. Новость по теме «Потрошитель с ЖБИ» увольняется с военной службы из-за болезни Конфликт между Лопатиным и пенсионером произошел 3 июня в доме на улице Патриса Лумумбы, 29Б. Юрий в этот момент находился в отпуске, вернувшись из зоны спецоперации РФ на Украине. По словам пожилого мужчины, Лопатин якобы дважды ломился к нему в квартиру и в итоге избил его. «Потрошитель» говорил URA.RU, что сосед якобы оскорбил его маму, поэтому он хотел поговорить с ним, но завязалась драка. Юрия увозили в полицию, но быстро отпустили. Они оба сняли побои. Лопатин также заявлял, что принес извинения. Убийство 61-летней женщины, за которое Лопатин был осужден в 2021-м, произошло годом ранее в доме на улице Новгородцевой (микрорайон ЖБИ). По версии следствия, пенсионерка вступилась за соседку с грудничком, которой угрожал ее пьяный сожитель — Юрий. Девушка с малышом убежали, а озлобленный мужчина зашел в квартиру к женщине, где избил ее. Затем он взял нож и нанес ей более 30 ударов. Кировский райсуд приговорил Лопатина к 14 годам колонии, но он вышел условно-досрочно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики отказались возбудить уголовное дело против Юрия Лопатина (получил прозвище «потрошитель с ЖБИ» после убийства пенсионерки в Екатеринбурге), которого подозревали в жестоком избиении пожилого мужчины. Об этом URA.RU рассказала родственница пострадавшего. «Следствие пришло к выводу, что была обоюдная драка, поэтому вынесли отказной в возбуждении дела», — сказала собеседница агентства. По ее словам, силовики якобы специально затягивали расследование, чтобы в итоге вынести отказ. Комментариев от свердловских силовых структур нет. Конфликт между Лопатиным и пенсионером произошел 3 июня в доме на улице Патриса Лумумбы, 29Б. Юрий в этот момент находился в отпуске, вернувшись из зоны спецоперации РФ на Украине. По словам пожилого мужчины, Лопатин якобы дважды ломился к нему в квартиру и в итоге избил его. «Потрошитель» говорил URA.RU, что сосед якобы оскорбил его маму, поэтому он хотел поговорить с ним, но завязалась драка. Юрия увозили в полицию, но быстро отпустили. Они оба сняли побои. Лопатин также заявлял, что принес извинения. Убийство 61-летней женщины, за которое Лопатин был осужден в 2021-м, произошло годом ранее в доме на улице Новгородцевой (микрорайон ЖБИ). По версии следствия, пенсионерка вступилась за соседку с грудничком, которой угрожал ее пьяный сожитель — Юрий. Девушка с малышом убежали, а озлобленный мужчина зашел в квартиру к женщине, где избил ее. Затем он взял нож и нанес ей более 30 ударов. Кировский райсуд приговорил Лопатина к 14 годам колонии, но он вышел условно-досрочно.