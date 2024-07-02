«Потрошитель с ЖБИ» увольняется с военной службы из-за болезни

Екатеринбургский убийца Лопатин увольняется с военной службы
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Юрий Лопатин уезжал на фронт из колонии (архивное фото) Фото:

Свердловчанин Юрий Лопатин, получивший в СМИ прозвище «потрошитель с ЖБИ» после убийства пенсионерки в Екатеринбурге, собирается уволиться с воинской службы из-за болезни. Об этом он сам рассказал корреспонденту URA.RU.

В зону боевых действий на Украине Лопатин, по данным URA.RU, уехал из колонии. В июне мужчина стал героем новостей после потасовки с соседом-пенсионером. После скандала Лопатин вернулся в полк. «Я сейчас не нахожусь [на фронте]. Увольняюсь из полка [из-за болезни]», — сообщил боец.

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Конфликт между Лопатиным и пожилым мужчиной произошел 3 июня в доме на улице Патриса Лумумбы, 29Б. По словам пенсионера, военный дважды ломился к нему в квартиру, и в итоге избил его. Сам Лопатин говорил URA.RU, что сосед якобы оскорбил его маму, поэтому он хотел разобраться в ситуации, но между ними завязалась драка. Тогда Лопатина доставили в полицию, но вскоре отпустили. Пенсионер снял побои и обратился к силовикам. В ситуации разбираются военные следователи.

По последним данным агентства, пенсионер написал обращение главе СКР Александру Бастрыкину. А Лопатин собирается написать заявление в правоохранительные органы на пожилого мужчину.

Убийство 61-летней женщины, за которое Лопатин был осужден в 2021-м, произошло годом ранее в доме на ул. Новгородцевой (микрорайон ЖБИ). По версии следствия, пенсионерка вступилась за соседку с грудничком, который угрожал ее пьяный сожитель — Юрий. Девушка с малышом убежали, а озлобленный мужчина зашел в квартиру к женщине, где избил ее. Затем он взял нож и нанес ей более 30 ударов. Кировский районный суд приговорил его к 14 годам колонии, но Лопатин вышел досрочно.

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Свердловчанин Юрий Лопатин, получивший в СМИ прозвище «потрошитель с ЖБИ» после убийства пенсионерки в Екатеринбурге, собирается уволиться с воинской службы из-за болезни. Об этом он сам рассказал корреспонденту URA.RU. В зону боевых действий на Украине Лопатин, по данным URA.RU, уехал из колонии. В июне мужчина стал героем новостей после потасовки с соседом-пенсионером. После скандала Лопатин вернулся в полк. «Я сейчас не нахожусь [на фронте]. Увольняюсь из полка [из-за болезни]», — сообщил боец. Конфликт между Лопатиным и пожилым мужчиной произошел 3 июня в доме на улице Патриса Лумумбы, 29Б. По словам пенсионера, военный дважды ломился к нему в квартиру, и в итоге избил его. Сам Лопатин говорил URA.RU, что сосед якобы оскорбил его маму, поэтому он хотел разобраться в ситуации, но между ними завязалась драка. Тогда Лопатина доставили в полицию, но вскоре отпустили. Пенсионер снял побои и обратился к силовикам. В ситуации разбираются военные следователи. По последним данным агентства, пенсионер написал обращение главе СКР Александру Бастрыкину. А Лопатин собирается написать заявление в правоохранительные органы на пожилого мужчину. Убийство 61-летней женщины, за которое Лопатин был осужден в 2021-м, произошло годом ранее в доме на ул. Новгородцевой (микрорайон ЖБИ). По версии следствия, пенсионерка вступилась за соседку с грудничком, который угрожал ее пьяный сожитель — Юрий. Девушка с малышом убежали, а озлобленный мужчина зашел в квартиру к женщине, где избил ее. Затем он взял нож и нанес ей более 30 ударов. Кировский районный суд приговорил его к 14 годам колонии, но Лопатин вышел досрочно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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