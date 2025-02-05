В России назвали самые продаваемые марки авто за январь 2025 года

Российский рынок новых легковых автомобилей вырос на 11% в январе текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Как сообщают СМИ, топ продаваемых моделей заняли отечественная Lada, китайские Chery и Haval.
«В январе 2025 года было продано более 89 тысяч новых легковых автомобилей — это на 11% больше, чем годом ранее, но почти на 30% меньше продаж декабря», — говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат». При этом лидерами объему реализации стали Lada, Chery и Haval.
Lada Granta стала лидером по итогам первого месяца 2025 года. В этот период удалось продать 11 422 единицы (на 11,8% больше по сравнению с январем 2023 года). За ней следует Lada Vesta с результатом в 8007 автомобилей, увеличив свои продажи почти в 1,5 раза.
Среди иностранных брендов лидирует китайский Haval Jolion с 4139 проданными единицами, хотя объем его реализации упал почти на 5%. Кроме того, Chery Tiggo 7 Pro Max показал рост продаж, достигнув отметки в 23,2%.
Отмечается, что к концу 2024 года рынок новых легковых автомобилей в России вырос на 48,4%, достигнув 1,57 млн проданных машин. Прогнозы на 2025 год указывают на возможное снижение продаж в зависимости от экономических условий, таких как инфляция, утилизационный сбор и доступность автокредитования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.