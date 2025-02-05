Перестало биться сердце легендарного стилиста Паскалья Тессье

Французский стилист Паскаль Тессье найден мертвым в своей квартире в Москве. Мужчина ушел на 62 году жизни.
«Дорогие друзья, с глубокой грустью мы сообщаем, что ушел из жизни наш дорогой друг, непревзойденный мастер и любимый наставник, месье Паскаль Тессье», — отмечено в некрологе, опубликованном салоном красоты в соцсетях. По словам телеведущего Андрея Малахова, ушел из жизни стилист 3 февраля рано утром.
Тессье считался одним из самых известных иностранных парикмахеров в Москве. Причиной смерти стилиста могла стать долгая болезнь.
Тессье известен как автор лучших блондов столицы. Более двух десятилетий он предоставлял свои услуги в столице РФ, обслуживая множество знаменитостей. Владелец собственного салона красоты, расположенного на Новом Арбате, Тессье зарекомендовал себя как ведущий специалист в своей области.
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