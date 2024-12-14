Мужчина решил помянуть знакомого в бане и упал на шампур

В Москве мужчина получил серьезную травму груди, упав на шампур во время поминок знакомого в бане. Он был госпитализирован в институт Склифосовского.
Сообщается, что группа друзей решила помянуть товарища в бане и пока парились, не заметили как товарищ вышел на улицу и долгое время не возвращался. «Пока парились, не заметили, как 44-летний Андрей вышел охладиться на улицу. Спустя время друзья спохватились мужчину, который так и не вернулся в баню», — сообщило издание Life. Отмечается, что мужчину нашли в снегу, в крови, поблизости никого не было.
По словам пострадавшего, он поскользнулся на улице и сам напоролся на шампур. Мужчину госпитализировали в институт Склифосовского с травмой груди.
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