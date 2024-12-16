Путин указал, сколько россиян подписали контракт с МО в 2024 году

Путин: контракт с Минобороны в 2024 году подписали более 430 тысяч россиян

Путин заявил, что более 430 тысяч россиян подписали контракт с Минобороны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Почти полмиллиона россиян подписали контракт с Минобороны в 2024 году и отправились в зону проведения СВО. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Больше 430 тысяч россиян подписали контракт в этом году», — заявил Путин на коллегии Минобороны. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По словам президента, в 2023 году этот показатель был ниже — 300 тысяч добровольцев.

16 декабря министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что в ВС РФ появится новый род войск — войска беспилотных систем. Он подчеркнул, что их создание планируется завершить к третьему кварталу 2025 года.