В ВС РФ появится новый род войск

В Российской армии появятся войска беспилотных систем
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В ВС РФ появятся войска беспилотных систем, заявил Белоусов
В ВС РФ появятся войска беспилотных систем, заявил Белоусов Фото:

В российской армии планируется создание нового рода войск — войска беспилотных систем. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

«В ВС РФ сформируют новый род войск — войска беспилотных систем», — заявил Белоусов. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что их создание планируется завершить к третьему кварталу 2025 года.

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В российской армии планируется создание нового рода войск — войска беспилотных систем. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. «В ВС РФ сформируют новый род войск — войска беспилотных систем», — заявил Белоусов. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что их создание планируется завершить к третьему кварталу 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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