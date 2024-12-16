В ВС РФ появится новый род войск

В ВС РФ появятся войска беспилотных систем, заявил Белоусов
В российской армии планируется создание нового рода войск — войска беспилотных систем. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.
«В ВС РФ сформируют новый род войск — войска беспилотных систем», — заявил Белоусов. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что их создание планируется завершить к третьему кварталу 2025 года.
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