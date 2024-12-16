Участник спецоперации РФ на Украине из Каменска-Уральского (Свердловская область) 41-летний Александр Петров погиб, освобождая город Селидово в Покровском районе ДНР. У мужчины остались двое маленьких детей. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.
«Сражался мужественно, самоотверженно, геройски погиб в бою, освобождая Селидово от врага. Представлен командованием части к ордену Мужества посмертно. Глава города и коллектив администрации Каменска-Уральского выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Петрова», — сказали в мэрии. Простятся с бойцом 18 декабря.
Армейскую закалку Петров получил на Дальнем Востоке в должности замкомандира боевой машины, наводчика-оператора. После срочной службы он трудился на местном предприятии. С первых дней начала СВО мужчина активно следил за ее ходом и во время частичной мобилизации попытался добровольно уехать на фронт, но ему отказали, так как он воспитывал детей. В 2024 году Петров добился своего и подписал контракт с Минобороны.
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