16 декабря 2024

Отец двух малышей из Свердловской области погиб на СВО. Фото

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Военнослужащий освобождал Селидово в Покровском районе ДНР (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участник спецоперации РФ на Украине из Каменска-Уральского (Свердловская область) 41-летний Александр Петров погиб, освобождая город Селидово в Покровском районе ДНР. У мужчины остались двое маленьких детей. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«Сражался мужественно, самоотверженно, геройски погиб в бою, освобождая Селидово от врага. Представлен командованием части к ордену Мужества посмертно. Глава города и коллектив администрации Каменска-Уральского выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Петрова», — сказали в мэрии. Простятся с бойцом 18 декабря.

Армейскую закалку Петров получил на Дальнем Востоке в должности замкомандира боевой машины, наводчика-оператора. После срочной службы он трудился на местном предприятии. С первых дней начала СВО мужчина активно следил за ее ходом и во время частичной мобилизации попытался добровольно уехать на фронт, но ему отказали, так как он воспитывал детей. В 2024 году Петров добился своего и подписал контракт с Минобороны.

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Участник спецоперации РФ на Украине из Каменска-Уральского (Свердловская область) 41-летний Александр Петров погиб, освобождая город Селидово в Покровском районе ДНР. У мужчины остались двое маленьких детей. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации. «Сражался мужественно, самоотверженно, геройски погиб в бою, освобождая Селидово от врага. Представлен командованием части к ордену Мужества посмертно. Глава города и коллектив администрации Каменска-Уральского выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Петрова», — сказали в мэрии. Простятся с бойцом 18 декабря. Армейскую закалку Петров получил на Дальнем Востоке в должности замкомандира боевой машины, наводчика-оператора. После срочной службы он трудился на местном предприятии. С первых дней начала СВО мужчина активно следил за ее ходом и во время частичной мобилизации попытался добровольно уехать на фронт, но ему отказали, так как он воспитывал детей. В 2024 году Петров добился своего и подписал контракт с Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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