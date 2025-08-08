В Екатеринбурге нашли повешенным 20-летнего парня

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В СКР воздерживаются от комментариев
В СКР воздерживаются от комментариев Фото:

В Екатеринбурге на улице Большакова в ночь на 8 августа обнаружили повешенным 20-летнего парня. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.

«Нашли повешенным на Большакова, 87. Парень 2005 года рождения», — пояснил собеседник. Тело забрали сотрудники похоронной службы примерно в 07:00.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР. Там воздержались от комментариев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на улице Большакова в ночь на 8 августа обнаружили повешенным 20-летнего парня. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. «Нашли повешенным на Большакова, 87. Парень 2005 года рождения», — пояснил собеседник. Тело забрали сотрудники похоронной службы примерно в 07:00. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР. Там воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...