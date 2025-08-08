В Екатеринбурге нашли повешенным 20-летнего парня

В СКР воздерживаются от комментариев
В Екатеринбурге на улице Большакова в ночь на 8 августа обнаружили повешенным 20-летнего парня. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.
«Нашли повешенным на Большакова, 87. Парень 2005 года рождения», — пояснил собеседник. Тело забрали сотрудники похоронной службы примерно в 07:00.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР. Там воздержались от комментариев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!