«Угоняли заложенные крузаки в Монголию»: челябинские полицейские вскрыли мошенническую схему. Видео

Полиция задержала челябинцев, угонявших находившиеся в залоге у банка автомобили

17 декабря 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Угнанные автомобили «волшебным» образом нашлись в Монголии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сотрудники угрозыска ГУ МВД по Челябинской области раскрыли схему мошенничества в сфере автострахования на сумму около 23 млн рублей. Как пояснили в пресс-службе ведомства, злоумышленники, купив авто в кредит, перепродавали его в Монголии. После же фальсифицировали его угон. «Мужчины приобретали в автосалонах в кредит машины Toyota Land Cruiser 200. Регистрировали внедорожники на себя и застраховывали их по системе КАСКО, после чего легально вывозили их из России и продавали в Монголии одному и тому же человеку. При этом подельники скрывали от покупателя информацию о том, что иномарки находятся в залоге у банков. Далее они в Россию, подыскивали автомобили такой же марки и прикручивали на них номера реализованных транспортных средств. Затем мужчины парковали подобранные внедорожники в зоне видимости камер и через некоторое время уезжали на них, инсценируя их хищения. После такой махинации соучастники писали заявления в полицию о том, что их машины кто-то украл», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. Аферисты действовали по подобной схеме с 2019 по 2021 год. За это время они смогли реализовать четыре автомобиля. Ущерб страховым компаниям составил около 23 млн рублей. При этом в настоящее время все четыре автомобиля обнаружены. Это стало возможно благодаря совместным усилиям сотрудников УУР ГУ МВД России по Челябинской области, следователей СЧ СУ УМВД России по Магнитогорску, а также представителей Отдела НЦБ Интерпола и правоохранительных органов Монголии. «Участники организованной группы были задержаны полицейскими в Челябинске, Магнитогорске и Уйске. Силовую поддержку в поимке подозреваемых оказывали бойцы подразделений СОБР и ОМОН регионального Управления Росгвардии. В настоящее время задержанные стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по ч.3 ст. 159.5 УК РФ. Расследование совершенных ими мошенничеств продолжается», — отметили в пресс-службе областного главка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники угрозыска ГУ МВД по Челябинской области раскрыли схему мошенничества в сфере автострахования на сумму около 23 млн рублей. Как пояснили в пресс-службе ведомства, злоумышленники, купив авто в кредит, перепродавали его в Монголии. После же фальсифицировали его угон. «Мужчины приобретали в автосалонах в кредит машины Toyota Land Cruiser 200. Регистрировали внедорожники на себя и застраховывали их по системе КАСКО, после чего легально вывозили их из России и продавали в Монголии одному и тому же человеку. При этом подельники скрывали от покупателя информацию о том, что иномарки находятся в залоге у банков. Далее они в Россию, подыскивали автомобили такой же марки и прикручивали на них номера реализованных транспортных средств. Затем мужчины парковали подобранные внедорожники в зоне видимости камер и через некоторое время уезжали на них, инсценируя их хищения. После такой махинации соучастники писали заявления в полицию о том, что их машины кто-то украл», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. Аферисты действовали по подобной схеме с 2019 по 2021 год. За это время они смогли реализовать четыре автомобиля. Ущерб страховым компаниям составил около 23 млн рублей. При этом в настоящее время все четыре автомобиля обнаружены. Это стало возможно благодаря совместным усилиям сотрудников УУР ГУ МВД России по Челябинской области, следователей СЧ СУ УМВД России по Магнитогорску, а также представителей Отдела НЦБ Интерпола и правоохранительных органов Монголии. «Участники организованной группы были задержаны полицейскими в Челябинске, Магнитогорске и Уйске. Силовую поддержку в поимке подозреваемых оказывали бойцы подразделений СОБР и ОМОН регионального Управления Росгвардии. В настоящее время задержанные стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по ч.3 ст. 159.5 УК РФ. Расследование совершенных ими мошенничеств продолжается», — отметили в пресс-службе областного главка.