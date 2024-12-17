«Алкоголь не по его части»: агент погибшего мужа Седоковой удивился водке в номере спортсмена

Агент Тиммы заявил, что спортсмен фанатично следил за своим здоровьем
© Служба новостей «URA.RU»
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Агент баскетболиста Яниса Тиммы Станислав Рыжков удивился бутылке водки в номере спортсмена, ведь он фанатично относился к своему здоровью
Агент баскетболиста Яниса Тиммы Станислав Рыжков удивился бутылке водки в номере спортсмена, ведь он фанатично относился к своему здоровью Фото:

Баскетболист и бывший муж солистки группы «ВИА Гра» Янис Тимма предельно фанатично относился к своему здоровью и форме, и никогда не злоупотреблял ни алкоголем, ни наркотиками. Об этом заявил его бывший агент Станислав Рыжков после того, как в номере погибшего 32-летнего спортсмена обнаружили бутылку водки.

«Это [бутылка водки в номере Тиммы] меня удивило. Алкоголь вообще не по его части. Наркотики тем более. Он предельно фанатично относился к своему здоровью», — рассказал Станислав Рыжков в беседе с MK.RU. По его словам, Тимма был «маньяком» в плане своего здоровья и формы, и следил за ними на протяжении всей своей карьеры.

Агент спортсмена отметил, что в последнее время карьера баскетболиста шла по нисходящей. Это было видно из появления последнего на Медиалиге в Москве, места не для активных игроков, а для уже завершивших карьеру.

Тело Тиммы было найдено в гостиничном номере в Москве. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством. Рядом с ним лежал телефон, на заставке — номер певицы Анны Седоковой и просьба ей позвонить, сообщали telegram-каналы. Накануне своей смерти спортсмен поздравил бывшую жену с днем рождения.

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Баскетболист и бывший муж солистки группы «ВИА Гра» Янис Тимма предельно фанатично относился к своему здоровью и форме, и никогда не злоупотреблял ни алкоголем, ни наркотиками. Об этом заявил его бывший агент Станислав Рыжков после того, как в номере погибшего 32-летнего спортсмена обнаружили бутылку водки. «Это [бутылка водки в номере Тиммы] меня удивило. Алкоголь вообще не по его части. Наркотики тем более. Он предельно фанатично относился к своему здоровью», — рассказал Станислав Рыжков в беседе с MK.RU. По его словам, Тимма был «маньяком» в плане своего здоровья и формы, и следил за ними на протяжении всей своей карьеры. Агент спортсмена отметил, что в последнее время карьера баскетболиста шла по нисходящей. Это было видно из появления последнего на Медиалиге в Москве, места не для активных игроков, а для уже завершивших карьеру. Тело Тиммы было найдено в гостиничном номере в Москве. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством. Рядом с ним лежал телефон, на заставке — номер певицы Анны Седоковой и просьба ей позвонить, сообщали telegram-каналы. Накануне своей смерти спортсмен поздравил бывшую жену с днем рождения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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