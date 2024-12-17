«Алкоголь не по его части»: агент погибшего мужа Седоковой удивился водке в номере спортсмена

Баскетболист и бывший муж солистки группы «ВИА Гра» Янис Тимма предельно фанатично относился к своему здоровью и форме, и никогда не злоупотреблял ни алкоголем, ни наркотиками. Об этом заявил его бывший агент Станислав Рыжков после того, как в номере погибшего 32-летнего спортсмена обнаружили бутылку водки.
«Это [бутылка водки в номере Тиммы] меня удивило. Алкоголь вообще не по его части. Наркотики тем более. Он предельно фанатично относился к своему здоровью», — рассказал Станислав Рыжков в беседе с MK.RU. По его словам, Тимма был «маньяком» в плане своего здоровья и формы, и следил за ними на протяжении всей своей карьеры.
Агент спортсмена отметил, что в последнее время карьера баскетболиста шла по нисходящей. Это было видно из появления последнего на Медиалиге в Москве, места не для активных игроков, а для уже завершивших карьеру.
Тело Тиммы было найдено в гостиничном номере в Москве. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством. Рядом с ним лежал телефон, на заставке — номер певицы Анны Седоковой и просьба ей позвонить, сообщали telegram-каналы. Накануне своей смерти спортсмен поздравил бывшую жену с днем рождения.
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