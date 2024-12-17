Самый медийный пермский синоптик Шихов рассказал о погоде в конце декабря

Особенно тепло в конце декабря будет на севере Пермского края
В Пермском крае в конце декабря ожидается теплая погода. Об этом URA.RU сообщил доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
«В целом третья декада декабря будет очень теплой, особенно на севере края. Отклонение от нормы от пяти градусов на юге до 8-9 градусов на севере. Но такие мощные оттепели с дождями, как в прошлом году 20-22 декабря, маловероятны», — рассказал URA.RU Шихов.
По информации сервиса Gismeteo, температура воздуха после 21 декабря днем не опустится ниже -8. Ночью минимальная температура составит -12 градусов.
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