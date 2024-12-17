17 декабря 2024

Самый медийный пермский синоптик Шихов рассказал о погоде в конце декабря

Метеоролог Шихов: конец декабря в Пермском крае будет теплым
© Служба новостей «URA.RU»
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Особенно тепло в конце декабря будет на севере Пермского края
Особенно тепло в конце декабря будет на севере Пермского края Фото:

В Пермском крае в конце декабря ожидается теплая погода. Об этом URA.RU сообщил доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

«В целом третья декада декабря будет очень теплой, особенно на севере края. Отклонение от нормы от пяти градусов на юге до 8-9 градусов на севере. Но такие мощные оттепели с дождями, как в прошлом году 20-22 декабря, маловероятны», — рассказал URA.RU Шихов.

По информации сервиса Gismeteo, температура воздуха после 21 декабря днем не опустится ниже -8. Ночью минимальная температура составит -12 градусов.

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В Пермском крае в конце декабря ожидается теплая погода. Об этом URA.RU сообщил доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. «В целом третья декада декабря будет очень теплой, особенно на севере края. Отклонение от нормы от пяти градусов на юге до 8-9 градусов на севере. Но такие мощные оттепели с дождями, как в прошлом году 20-22 декабря, маловероятны», — рассказал URA.RU Шихов. По информации сервиса Gismeteo, температура воздуха после 21 декабря днем не опустится ниже -8. Ночью минимальная температура составит -12 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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