Кому в Пермском крае больше всего повысили зарплату в 2024 году

В 2024 году в Пермском крае предлагаемые зарплаты быстрее всего повышались у работников в сферах административного персонала и транспорта. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса hh.ru.
«Абсолютным лидером по росту предлагаемых зарплат стала сфера административного персонала. Здесь средние зарплатные предложения за год взлетели сразу на +67%, до 81,1 тысячи рублей. Средняя зарплата для водителей выросла на 49% до 106,6 тысячи рублей», — сказано в сообщении.
На третьем месте по росту предлагаемых зарплат идет рабочий персонал. В этой сфере средний доход увеличился на 37% и составляет 84,2 тысячи рублей. Также в топ-5 вошли сферы фитнеса и добычи сырья, где зарплаты выросли на 34% и 32% соответственно.
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