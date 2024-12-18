Кому в Пермском крае больше всего повысили зарплату в 2024 году

В Пермском крае зарплаты быстрее всего выросли у работников в сфере транспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Водителям предлагают платить 106,6 тысячи рублей
Водителям предлагают платить 106,6 тысячи рублей Фото:

В 2024 году в Пермском крае предлагаемые зарплаты быстрее всего повышались у работников в сферах административного персонала и транспорта. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса hh.ru.

«Абсолютным лидером по росту предлагаемых зарплат стала сфера административного персонала. Здесь средние зарплатные предложения за год взлетели сразу на +67%, до 81,1 тысячи рублей. Средняя зарплата для водителей выросла на 49% до 106,6 тысячи рублей», — сказано в сообщении.

На третьем месте по росту предлагаемых зарплат идет рабочий персонал. В этой сфере средний доход увеличился на 37% и составляет 84,2 тысячи рублей. Также в топ-5 вошли сферы фитнеса и добычи сырья, где зарплаты выросли на 34% и 32% соответственно.

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В 2024 году в Пермском крае предлагаемые зарплаты быстрее всего повышались у работников в сферах административного персонала и транспорта. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса hh.ru. «Абсолютным лидером по росту предлагаемых зарплат стала сфера административного персонала. Здесь средние зарплатные предложения за год взлетели сразу на +67%, до 81,1 тысячи рублей. Средняя зарплата для водителей выросла на 49% до 106,6 тысячи рублей», — сказано в сообщении. На третьем месте по росту предлагаемых зарплат идет рабочий персонал. В этой сфере средний доход увеличился на 37% и составляет 84,2 тысячи рублей. Также в топ-5 вошли сферы фитнеса и добычи сырья, где зарплаты выросли на 34% и 32% соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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