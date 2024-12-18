Х5 Group остановила продажу шпрот «За Родину» из-за сообщений об отравлениях

Управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» Х5 Group приостановила продажу шпрот марки «За Родину» после нескольких случаев отравлений. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на компанию.
«Сразу после появления информации в СМИ об отравлениях мы приостановили продажи шпрот бренда „За Родину“ во всех магазинах по стране, а также заблокировали поставки товара на наши распределительные центры до подведения итогов проверки», — цитирует РИА Новости пресс-службу компании.
Ранее в Екатеринбурге две девушки заразились ботулизмом (в тяжелых случаях болезни пациент может умереть от остановки дыхания) после того, как съели шпроты в масле марки «За Родину», купленные у незнакомца. Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое.
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