Х5 Group остановила продажу шпрот «За Родину» из-за сообщений об отравлениях

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Поставки товара заблокированы на распределительные центры
Поставки товара заблокированы на распределительные центры Фото:

Управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» Х5 Group приостановила продажу шпрот марки «За Родину» после нескольких случаев отравлений. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на компанию.

«Сразу после появления информации в СМИ об отравлениях мы приостановили продажи шпрот бренда „За Родину“ во всех магазинах по стране, а также заблокировали поставки товара на наши распределительные центры до подведения итогов проверки», — цитирует РИА Новости пресс-службу компании.

Ранее в Екатеринбурге две девушки заразились ботулизмом (в тяжелых случаях болезни пациент может умереть от остановки дыхания) после того, как съели шпроты в масле марки «За Родину», купленные у незнакомца. Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое.

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Управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» Х5 Group приостановила продажу шпрот марки «За Родину» после нескольких случаев отравлений. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на компанию. «Сразу после появления информации в СМИ об отравлениях мы приостановили продажи шпрот бренда „За Родину“ во всех магазинах по стране, а также заблокировали поставки товара на наши распределительные центры до подведения итогов проверки», — цитирует РИА Новости пресс-службу компании. Ранее в Екатеринбурге две девушки заразились ботулизмом (в тяжелых случаях болезни пациент может умереть от остановки дыхания) после того, как съели шпроты в масле марки «За Родину», купленные у незнакомца. Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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