Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вечером 18 декабря протестировал новый каток на площади 1905 года. Об этом он рассказал у себя в telegram-канале.
«Мы тестируем новый каток, который расположен в самом центре Екатеринбурга. Совсем скоро каток будет принимать всех жителей города, Свердловской области и гостей со всей нашей большой страны. Всех ждем», — заявил Орлов.
Каток станет доступен горожанам 21 декабря. В этот день покажут шоу Ильи Авербуха, в котором поучаствуют олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Виктория Синицина и другие звезды мирового фигурного катания и акробаты.
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