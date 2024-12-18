18 декабря 2024

Мэр Екатеринбурга встал на коньки в центре города. Видео

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Обзорная по городу. Пермь , каток, коньки, зимний спорт, лед
Орлов призвал горожан присоединиться к нему 20 декабря (архивное фото) Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вечером 18 декабря протестировал новый каток на площади 1905 года. Об этом он рассказал у себя в telegram-канале.

«Мы тестируем новый каток, который расположен в самом центре Екатеринбурга. Совсем скоро каток будет принимать всех жителей города, Свердловской области и гостей со всей нашей большой страны. Всех ждем», — заявил Орлов.

Каток станет доступен горожанам 21 декабря. В этот день покажут шоу Ильи Авербуха, в котором поучаствуют олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Виктория Синицина и другие звезды мирового фигурного катания и акробаты.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вечером 18 декабря протестировал новый каток на площади 1905 года. Об этом он рассказал у себя в telegram-канале. «Мы тестируем новый каток, который расположен в самом центре Екатеринбурга. Совсем скоро каток будет принимать всех жителей города, Свердловской области и гостей со всей нашей большой страны. Всех ждем», — заявил Орлов. Каток станет доступен горожанам 21 декабря. В этот день покажут шоу Ильи Авербуха, в котором поучаствуют олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Виктория Синицина и другие звезды мирового фигурного катания и акробаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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