При столкновении поездов в Мурманской области пострадали 17 человек

В Мурманской области произошло столкновение поездов, в результате которого пострадали 17 человек, включая троих несовершеннолетних. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«В аварии поезда... пострадали 17 человек», — сказал Кузнецов журналистам. Он также уточнил, что из пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии, 13 уже доставлены в больницы для обследования, а остальные четверо находятся в процессе транспортировки.
Инцидент произошел во время прибытия пассажирского поезда №11 Мурманск — Санкт-Петербург, который столкнулся с вагонами грузового поезда. В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов.
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