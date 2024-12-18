18 декабря 2024

При столкновении поездов в Мурманской области пострадали 17 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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13 пострадавших уже доставлены в больницы
13 пострадавших уже доставлены в больницы Фото:

В Мурманской области произошло столкновение поездов, в результате которого пострадали 17 человек, включая троих несовершеннолетних. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«В аварии поезда... пострадали 17 человек», — сказал Кузнецов журналистам. Он также уточнил, что из пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии, 13 уже доставлены в больницы для обследования, а остальные четверо находятся в процессе транспортировки.

Инцидент произошел во время прибытия пассажирского поезда №11 Мурманск — Санкт-Петербург, который столкнулся с вагонами грузового поезда. В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов.

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В Мурманской области произошло столкновение поездов, в результате которого пострадали 17 человек, включая троих несовершеннолетних. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «В аварии поезда... пострадали 17 человек», — сказал Кузнецов журналистам. Он также уточнил, что из пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии, 13 уже доставлены в больницы для обследования, а остальные четверо находятся в процессе транспортировки. Инцидент произошел во время прибытия пассажирского поезда №11 Мурманск — Санкт-Петербург, который столкнулся с вагонами грузового поезда. В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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