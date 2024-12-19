Для матери пропавшего американского журналиста Путин стал последним шансом найти сына

Мать пропавшего в Сирии американского журналиста Остина Тайса Дебра обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в поисках сына. Об этом сообщает телеканал NBC News.
«Мать американского журналиста Остина Тайса написала письмо Владимиру Путину в среду, попросив его помочь с поисками сына», — говорится в материале. Там добавили, что Тайс исчез больше десяти лет назад. Мать считает, что связи России и Сирии могут способствовать розыску.
Ранее Тайс также писала израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, полагая, что Остин может находиться в тюрьме под Дамаском, и просила приостановить израильские авиаудары, чтобы спасатели могли обследовать эту местность. Президент США Джо Байден призывал сирийские власти к сотрудничеству для возвращения Тайса.
Поиски Тайса идут примерно с 2012 года, когда он пропал в Сирии. В том году неизвестные опубликовали видео, на котором журналист предстал перед публикой с завязанными глазами. В 2018 году ФБР объявило, что заплатит до 1 млн долларов за любую информацию о местонахождении журналиста.
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