Для матери пропавшего американского журналиста Путин стал последним шансом найти сына

Мать журналиста Тайса попросила Путина помочь найти сына в Сирии
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Мать Тайса написала письмо Владимиру Путину, сообщает NBC News
Мать Тайса написала письмо Владимиру Путину, сообщает NBC News Фото:

Мать пропавшего в Сирии американского журналиста Остина Тайса Дебра обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в поисках сына. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Мать американского журналиста Остина Тайса написала письмо Владимиру Путину в среду, попросив его помочь с поисками сына», — говорится в материале. Там добавили, что Тайс исчез больше десяти лет назад. Мать считает, что связи России и Сирии могут способствовать розыску.

Ранее Тайс также писала израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, полагая, что Остин может находиться в тюрьме под Дамаском, и просила приостановить израильские авиаудары, чтобы спасатели могли обследовать эту местность. Президент США Джо Байден призывал сирийские власти к сотрудничеству для возвращения Тайса.

Поиски Тайса идут примерно с 2012 года, когда он пропал в Сирии. В том году неизвестные опубликовали видео, на котором журналист предстал перед публикой с завязанными глазами. В 2018 году ФБР объявило, что заплатит до 1 млн долларов за любую информацию о местонахождении журналиста. 

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Мать пропавшего в Сирии американского журналиста Остина Тайса Дебра обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в поисках сына. Об этом сообщает телеканал NBC News. «Мать американского журналиста Остина Тайса написала письмо Владимиру Путину в среду, попросив его помочь с поисками сына», — говорится в материале. Там добавили, что Тайс исчез больше десяти лет назад. Мать считает, что связи России и Сирии могут способствовать розыску. Ранее Тайс также писала израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, полагая, что Остин может находиться в тюрьме под Дамаском, и просила приостановить израильские авиаудары, чтобы спасатели могли обследовать эту местность. Президент США Джо Байден призывал сирийские власти к сотрудничеству для возвращения Тайса. Поиски Тайса идут примерно с 2012 года, когда он пропал в Сирии. В том году неизвестные опубликовали видео, на котором журналист предстал перед публикой с завязанными глазами. В 2018 году ФБР объявило, что заплатит до 1 млн долларов за любую информацию о местонахождении журналиста. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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