Метель придет в ХМАО 22 декабря
В ХМАО спрогнозировали сильный снегопад и метель 22 декабря. Об этом жителей округа предупредили в рассылке МЧС.
«Сильный снег, метель ожидаются местами в Югре 22 декабря. Телефон экстренных служб 112», — предупредили в СМС-сообщении от МЧС.
По данным синоптиком Обь-Иртышского УГМС ночью температура воздуха составит от -12°С до -17°С . Ожидается небольшой местами сильный снегопад. В некоторых районах — метель.
О метели предупредили жителей ХМАО
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