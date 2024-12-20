20 декабря 2024

В МЧС предупредили жителей ХМАО об опасной погоде. Скрин

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Метель придет в ХМАО 22 декабря
Метель придет в ХМАО 22 декабря Фото:

В ХМАО спрогнозировали сильный снегопад и метель 22 декабря. Об этом жителей округа предупредили в рассылке МЧС. 

«Сильный снег, метель ожидаются местами в Югре 22 декабря. Телефон экстренных служб 112», — предупредили в СМС-сообщении от МЧС. 

По данным синоптиком Обь-Иртышского УГМС ночью температура воздуха составит от -12°С до -17°С . Ожидается небольшой местами сильный снегопад. В некоторых районах — метель. 

О метели предупредили жителей ХМАО
О метели предупредили жителей ХМАО
Фото:

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В ХМАО спрогнозировали сильный снегопад и метель 22 декабря. Об этом жителей округа предупредили в рассылке МЧС.  «Сильный снег, метель ожидаются местами в Югре 22 декабря. Телефон экстренных служб 112», — предупредили в СМС-сообщении от МЧС.  По данным синоптиком Обь-Иртышского УГМС ночью температура воздуха составит от -12°С до -17°С . Ожидается небольшой местами сильный снегопад. В некоторых районах — метель. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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