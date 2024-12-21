Депутат Госдумы Валерий Гартунг переоделся в костюм Деда Мороза и раздавал газеты в Ленинском районе Челябинска. Об этом народный избранник сообщил в социальных сетях.
«Сегодня побыл немного Дедом Морозом — раздавал партийные газеты в Челябинске. Несмотря ни на что, настроение у большинства людей уже новогоднее», — сообщил Гартунг в своем telegram-канале.
Политик отметил, что челябинцы с удовольствием брали у него газеты. По его признанию, многие горожане узнавали его даже с бородой и подходили, чтобы «пожелать удачи и сказать слова поддержки».
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