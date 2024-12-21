21 декабря 2024

Депутат Гартунг переоделся в костюм Деда Мороза и раздавал газеты в Челябинске. Видео

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Дед Мороз. Челябинск, дед мороз, новый год
Челябинцы узнавали депутата даже в образе Деда Мороза Фото:

Депутат Госдумы Валерий Гартунг переоделся в костюм Деда Мороза и раздавал газеты в Ленинском районе Челябинска. Об этом народный избранник сообщил в социальных сетях.

«Сегодня побыл немного Дедом Морозом — раздавал партийные газеты в Челябинске. Несмотря ни на что, настроение у большинства людей уже новогоднее», — сообщил Гартунг в своем telegram-канале.

Политик отметил, что челябинцы с удовольствием брали у него газеты. По его признанию, многие горожане узнавали его даже с бородой и подходили, чтобы «пожелать удачи и сказать слова поддержки».

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Депутат Госдумы Валерий Гартунг переоделся в костюм Деда Мороза и раздавал газеты в Ленинском районе Челябинска. Об этом народный избранник сообщил в социальных сетях. «Сегодня побыл немного Дедом Морозом — раздавал партийные газеты в Челябинске. Несмотря ни на что, настроение у большинства людей уже новогоднее», — сообщил Гартунг в своем telegram-канале. Политик отметил, что челябинцы с удовольствием брали у него газеты. По его признанию, многие горожане узнавали его даже с бородой и подходили, чтобы «пожелать удачи и сказать слова поддержки».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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