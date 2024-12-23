Азиатский антициклон сформирует погоду в Пермском крае

Под влиянием азиатского антициклона в Пермском крае во вторник, 24 декабря, станет более солнечно, а на север региона пройдут небольшие осадки. Таким прогнозом поделились специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Во вторник <...> на север региона выпадут небольшие осадки. Атмосферное давление немного повысится, появятся прояснения в облачном покрове. Скорость ветра 3–8 м/с . В Прикамье дневной погрев ожидается на уровне от 7 до 2 градусов ниже нуля. В Перми столбик термометра не поднимается выше -4», — указано в telegram-канале центра.
Ранее метеорологи предположили, что в последнюю неделю декабря в крае может похолодать до -20 градусов. При этом после 27 декабря вновь начнется потепление.
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