23 декабря 2024

Азиатский антициклон сформирует погоду в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидается, что в Прикамье будет менее облачно
Ожидается, что в Прикамье будет менее облачно Фото:

Под влиянием азиатского антициклона в Пермском крае во вторник, 24 декабря, станет более солнечно, а на север региона пройдут небольшие осадки. Таким прогнозом поделились специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Во вторник <...> на север региона выпадут небольшие осадки. Атмосферное давление немного повысится, появятся прояснения в облачном покрове. Скорость ветра 3–8 м/с . В Прикамье дневной погрев ожидается на уровне от 7 до 2 градусов ниже нуля. В Перми столбик термометра не поднимается выше -4», — указано в telegram-канале центра.

Ранее метеорологи предположили, что в последнюю неделю декабря в крае может похолодать до -20 градусов. При этом после 27 декабря вновь начнется потепление.

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Под влиянием азиатского антициклона в Пермском крае во вторник, 24 декабря, станет более солнечно, а на север региона пройдут небольшие осадки. Таким прогнозом поделились специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Во вторник <...> на север региона выпадут небольшие осадки. Атмосферное давление немного повысится, появятся прояснения в облачном покрове. Скорость ветра 3–8 м/с . В Прикамье дневной погрев ожидается на уровне от 7 до 2 градусов ниже нуля. В Перми столбик термометра не поднимается выше -4», — указано в telegram-канале центра. Ранее метеорологи предположили, что в последнюю неделю декабря в крае может похолодать до -20 градусов. При этом после 27 декабря вновь начнется потепление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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