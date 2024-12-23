Кухарук объявил 2025-ый год Годом исторического наследия

Кухарук предложил объявить 2025 год Годом исторического наследия во время послания к жителям региона
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук объявил наступающий 2025-ый год Годом исторического наследия. Об этом глава региона заявил во время послания о положении дел и перспективах развития округа, трансляция которого ведется на его официальной странице в соцсети «Вконтакте».
«Предлагаю объявить 2025 год в Югре годом исторического наследия. Эта инициатива позволит рассказать о подвигах наших героев через славную историю отечества и югорского края», — сказал Кухарук.
Губернатор Кухарук выступает с обращением к жителям ХМАО. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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