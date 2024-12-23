23 декабря 2024

Кухарук объявил 2025-ый год Годом исторического наследия

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук предложил объявить 2025 год Годом исторического наследия во время послания к жителям региона
Кухарук предложил объявить 2025 год Годом исторического наследия во время послания к жителям региона Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук объявил наступающий 2025-ый год Годом исторического наследия. Об этом глава региона заявил во время послания о положении дел и перспективах развития округа, трансляция которого ведется на его официальной странице в соцсети «Вконтакте».

«Предлагаю объявить 2025 год в Югре годом исторического наследия. Эта инициатива позволит рассказать о подвигах наших героев через славную историю отечества и югорского края», — сказал Кухарук.

Губернатор Кухарук выступает с обращением к жителям ХМАО. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук объявил наступающий 2025-ый год Годом исторического наследия. Об этом глава региона заявил во время послания о положении дел и перспективах развития округа, трансляция которого ведется на его официальной странице в соцсети «Вконтакте». «Предлагаю объявить 2025 год в Югре годом исторического наследия. Эта инициатива позволит рассказать о подвигах наших героев через славную историю отечества и югорского края», — сказал Кухарук. Губернатор Кухарук выступает с обращением к жителям ХМАО. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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