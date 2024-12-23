Пермские хоккеисты завоевали медали российского турнира для незрячих

Серебряные медали завоевала пермская команда «Молния Прикамья» на турнире по адаптивному хоккею среди слабовидящих и незрячих детей. В финале пермяки уступили московской «Фортуне». Но, как отмечают в минспорта края, пермские спортсмены получили титулы лучших голкиперов, нападающих и защитников.
«Номинацию „Лучший вратарь“ разделили три пермских голкипера Иван Булатов; Андрей Скосырский и Артем Шестаков. Лучшим защитником стал Максим Тютюков, а лучшим нападающим — капитан команды „Молнии Прикамья“ Максим Муртазин, забивший четыре шайбы», — говорится на сайте министерства спорта Пермского края.
II Открытый турнир среди слабовидящих и незрячих детей «Вызов Арктики» прошел в Москве. Кроме пермяков в нем приняли участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Хабаровска, а также сборная регионов.
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