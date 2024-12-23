23 декабря 2024

Пермские хоккеисты завоевали медали российского турнира для незрячих

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Хоккейный матч между ХК «Зауралье» (Курган) и ХК «Металлург» (Новокузнецк). Курган, коньки, шайба, клюшка, зауралье, хоккей
Турнир «Вызов Арктики» прошел в Москве Фото:

Серебряные медали завоевала пермская команда «Молния Прикамья» на турнире по адаптивному хоккею среди слабовидящих и незрячих детей. В финале пермяки уступили московской «Фортуне». Но, как отмечают в минспорта края, пермские спортсмены получили титулы лучших голкиперов, нападающих и защитников.

«Номинацию „Лучший вратарь“ разделили три пермских голкипера Иван Булатов; Андрей Скосырский и Артем Шестаков. Лучшим защитником стал Максим Тютюков, а лучшим нападающим — капитан команды „Молнии Прикамья“ Максим Муртазин, забивший четыре шайбы», — говорится на сайте министерства спорта Пермского края.

II Открытый турнир среди слабовидящих и незрячих детей «Вызов Арктики» прошел в Москве. Кроме пермяков в нем приняли участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Хабаровска, а также сборная регионов.

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Серебряные медали завоевала пермская команда «Молния Прикамья» на турнире по адаптивному хоккею среди слабовидящих и незрячих детей. В финале пермяки уступили московской «Фортуне». Но, как отмечают в минспорта края, пермские спортсмены получили титулы лучших голкиперов, нападающих и защитников. «Номинацию „Лучший вратарь“ разделили три пермских голкипера Иван Булатов; Андрей Скосырский и Артем Шестаков. Лучшим защитником стал Максим Тютюков, а лучшим нападающим — капитан команды „Молнии Прикамья“ Максим Муртазин, забивший четыре шайбы», — говорится на сайте министерства спорта Пермского края. II Открытый турнир среди слабовидящих и незрячих детей «Вызов Арктики» прошел в Москве. Кроме пермяков в нем приняли участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Хабаровска, а также сборная регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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