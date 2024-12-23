23 декабря 2024

Фестиваль «Дягилев+» в Перми открыл регистрацию на бесплатные события

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Пресс-подход по случаю 100-летия уникального ансамбля "Персимфанс. Оркестр без дирижера" в Филармонии. Екатеринбург, оркестр, свердловская филармония
На «Дягилев+» пройдут не только концерты, но и лекции о музыке Фото:

Пермский фестиваль «Дягилев+» начал регистрацию на мероприятия образовательной программы. Они бесплатны для зрителей. Первой заявлена лекция театроведа Ильи Кухаренко.

«Открыта регистрация на первое бесплатное событие просветительской программы Дягилев+ — лекцию театроведа, музыкального критика и драматурга Ильи Кухаренко. Перед концертами musicAeterna с музыкой Равеля и Респиги он расскажет: о свойствах музыкального языка авторов „круга Дягилева“; о том, что общего между „Пиниями Рима“ Респиги и „Дафнисом и Хлоей“ Равеля; об оркестровых спецэффектах этих сочинений, которые предсказали язык кино», — говорится на странице фестиваля.

«Дягилев+» пройдет на сцене Большого зала Пермской филармонии 26—27 декабря. Как рассказывало URA.RU, любители творчества дирижера Теодора Курентзиса за час раскупили самые доступные билеты на его концерты в рамках фестиваля. Маэстро со своим оркестром musicAeterna также проведет открытую репетицию, вход на которую будет бесплатным.

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Пермский фестиваль «Дягилев+» начал регистрацию на мероприятия образовательной программы. Они бесплатны для зрителей. Первой заявлена лекция театроведа Ильи Кухаренко. «Открыта регистрация на первое бесплатное событие просветительской программы Дягилев+ — лекцию театроведа, музыкального критика и драматурга Ильи Кухаренко. Перед концертами musicAeterna с музыкой Равеля и Респиги он расскажет: о свойствах музыкального языка авторов „круга Дягилева“; о том, что общего между „Пиниями Рима“ Респиги и „Дафнисом и Хлоей“ Равеля; об оркестровых спецэффектах этих сочинений, которые предсказали язык кино», — говорится на странице фестиваля. «Дягилев+» пройдет на сцене Большого зала Пермской филармонии 26—27 декабря. Как рассказывало URA.RU, любители творчества дирижера Теодора Курентзиса за час раскупили самые доступные билеты на его концерты в рамках фестиваля. Маэстро со своим оркестром musicAeterna также проведет открытую репетицию, вход на которую будет бесплатным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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