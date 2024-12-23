Развлечения Культура Фестиваль «Дягилев+» в Перми открыл регистрацию на бесплатные события 24 декабря 2024 в 12:38 Размер текста - 17 + На «Дягилев+» пройдут не только концерты, но и лекции о музыке Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермский фестиваль «Дягилев+» начал регистрацию на мероприятия образовательной программы. Они бесплатны для зрителей. Первой заявлена лекция театроведа Ильи Кухаренко. «Открыта регистрация на первое бесплатное событие просветительской программы Дягилев+ — лекцию театроведа, музыкального критика и драматурга Ильи Кухаренко. Перед концертами musicAeterna с музыкой Равеля и Респиги он расскажет: о свойствах музыкального языка авторов „круга Дягилева“; о том, что общего между „Пиниями Рима“ Респиги и „Дафнисом и Хлоей“ Равеля; об оркестровых спецэффектах этих сочинений, которые предсказали язык кино», — говорится на странице фестиваля. «Дягилев+» пройдет на сцене Большого зала Пермской филармонии 26—27 декабря. Как рассказывало URA.RU, любители творчества дирижера Теодора Курентзиса за час раскупили самые доступные билеты на его концерты в рамках фестиваля. Маэстро со своим оркестром musicAeterna также проведет открытую репетицию, вход на которую будет бесплатным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пермский фестиваль «Дягилев+» начал регистрацию на мероприятия образовательной программы. Они бесплатны для зрителей. Первой заявлена лекция театроведа Ильи Кухаренко. «Открыта регистрация на первое бесплатное событие просветительской программы Дягилев+ — лекцию театроведа, музыкального критика и драматурга Ильи Кухаренко. Перед концертами musicAeterna с музыкой Равеля и Респиги он расскажет: о свойствах музыкального языка авторов „круга Дягилева“; о том, что общего между „Пиниями Рима“ Респиги и „Дафнисом и Хлоей“ Равеля; об оркестровых спецэффектах этих сочинений, которые предсказали язык кино», — говорится на странице фестиваля. «Дягилев+» пройдет на сцене Большого зала Пермской филармонии 26—27 декабря. Как рассказывало URA.RU, любители творчества дирижера Теодора Курентзиса за час раскупили самые доступные билеты на его концерты в рамках фестиваля. Маэстро со своим оркестром musicAeterna также проведет открытую репетицию, вход на которую будет бесплатным. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям