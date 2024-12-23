Фестиваль «Дягилев+» в Перми открыл регистрацию на бесплатные события

Пермский фестиваль «Дягилев+» начал регистрацию на мероприятия образовательной программы. Они бесплатны для зрителей. Первой заявлена лекция театроведа Ильи Кухаренко.
«Открыта регистрация на первое бесплатное событие просветительской программы Дягилев+ — лекцию театроведа, музыкального критика и драматурга Ильи Кухаренко. Перед концертами musicAeterna с музыкой Равеля и Респиги он расскажет: о свойствах музыкального языка авторов „круга Дягилева“; о том, что общего между „Пиниями Рима“ Респиги и „Дафнисом и Хлоей“ Равеля; об оркестровых спецэффектах этих сочинений, которые предсказали язык кино», — говорится на странице фестиваля.
«Дягилев+» пройдет на сцене Большого зала Пермской филармонии 26—27 декабря. Как рассказывало URA.RU, любители творчества дирижера Теодора Курентзиса за час раскупили самые доступные билеты на его концерты в рамках фестиваля. Маэстро со своим оркестром musicAeterna также проведет открытую репетицию, вход на которую будет бесплатным.
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