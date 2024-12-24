Оливье в Челябинске оказался самым дорогим в России

Порция самого новогоднего салата в Челябинске стоит больше 50 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Салат оливье оказался самым дорогим в Челябинске — его приготовление обойдется в 50,27 рублей за порцию с учетом скидки. Об этом 24 декабря URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Едадил».

«Самым дорогим салат оливье оказался в Челябинске, где его приготовление обойдется в 50,27 рублей (с итоговой скидкой 26%). Средняя стоимость приготовления одной порции салата оливье в России составила 43,90 рубля», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.

Для расчета брались средние цены в крупных городах на ингредиенты для приготовления классического салата оливье с учетом скидок. Эксперты посчитали стоимость вареной колбасы, яиц, картошки, моркови, зеленого горошка, соленых огурцов, зеленого лука, укропа и майонеза. В число лидеров по стоимости оливье также вошли Казань (49,77 рублей со скидкой 24%) и Москва (49,5 рублей со скидкой 34%). Дешевле всего приготовить салат оливье в Омске. Там себестоимость ингредиентов составляет всего 39,89 рублей с учетом скидки 34%.

Челябинский врач Тарасов ранее предупредил об опасности заразиться ботулизмом в новогодние праздники. В новогодние праздники риск заразиться ботулизмом значительно вырастает из-за большего употребления консервов, содержимое которого люди добавляют в салаты или бутерброды.