Челябинский врач предупредил об опасности заразиться ботулизмом в новогодние праздники

В новогодние праздники риск заразиться ботулизмом значительно вырастает из-за большего употребления консервов. Примерно в 8% случаев ботулизма пострадавших спасти не удается, рассказал 24 декабря главный врач городской клинической больницы (ГКБ) №1 Челябинска Дмитрий Тарасов.
«В России ежегодно регистрируют около 200 случаев ботулизма, и примерно в 8% случаев пострадавших не удается спасти. А впереди Новый год. Там консервы пойдут вход», — пишет Тарасов на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Чаще всего источником ботулотоксина становятся домашние заготовки, особенно, консервированные грибы.
При ботулизме нарушается передача нервного импульса от нерва к мышце. Это может привести к смерти. При первых симптомах ботулизма нужно вызывать скорую помощь.
Первые симптомы ботулизма заподозрить очень легко, они совершенно не характерны для других заболеваний. У человека появляется туман в глазах и двоятся предметы, также наблюдается сухость во рту.
Обезопасить консервы перед употреблением практически нельзя. Токсин разрушается при кипячении. «Но покажите мне человека, который кипятит соленые грибы перед едой», — говорит Тарасов.
В Екатеринбурге ранее несколько человек заразились ботулизмом, съев шпроты в масле. Две жительницы города находились в реанимации в тяжелом состоянии. По одной из версий, балтийский шпроты, которыми отравились мать и дочь из Екатеринбурга, могли быть подделкой. После этой истории, шпроты «За Родину» вызвали у жительницы Копейска рвоту и симптомы отравления.
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