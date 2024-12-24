24 декабря 2024

Прогулка в темноте без светоотражателей закончилась для пермяка под колесами автомобиля

В Пермском крае автомобиль насмерть сбил пешехода на трассе Пермь-Березники
© Служба новостей «URA.RU»
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С начала 2024 года в Перми зарегистрировано 300 наездов на пешеходов (архивное фото)
С начала 2024 года в Перми зарегистрировано 300 наездов на пешеходов (архивное фото) Фото:

В Пермском крае 24 ноября около 18:40 часов на территории Березниковского городского округа произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом сообщается в telegram–канале региональной Госавтоинспекции.

«Установлено, что по автодороге Пермь — Березники в направлении Березников двигался автомобиль „Хендай“ под управлением 47-летнего мужчины, который на 147 км допустил наезд на 43-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте, на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы», — сообщили сотрудники. 

Пешеход получил смертельную травму. По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция призывает пешеходов переходить дорогу только в положенных местах и использовать световозвращатели, чтобы быть лучше видимыми для водителей.

Ранее URA.RU сообщало о том, что 20 ноября около 18:10 часов на территории Карагайского района произошло смертельное ДТП с участием пешехода. 52-летний мужчина перебегал проезжую часть в неустановленном месте, на его одежде не было светоотражателей. 

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В Пермском крае 24 ноября около 18:40 часов на территории Березниковского городского округа произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом сообщается в telegram–канале региональной Госавтоинспекции. «Установлено, что по автодороге Пермь — Березники в направлении Березников двигался автомобиль „Хендай“ под управлением 47-летнего мужчины, который на 147 км допустил наезд на 43-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте, на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы», — сообщили сотрудники.  Пешеход получил смертельную травму. По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция призывает пешеходов переходить дорогу только в положенных местах и использовать световозвращатели, чтобы быть лучше видимыми для водителей. Ранее URA.RU сообщало о том, что 20 ноября около 18:10 часов на территории Карагайского района произошло смертельное ДТП с участием пешехода. 52-летний мужчина перебегал проезжую часть в неустановленном месте, на его одежде не было светоотражателей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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