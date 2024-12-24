Прогулка в темноте без светоотражателей закончилась для пермяка под колесами автомобиля

В Пермском крае 24 ноября около 18:40 часов на территории Березниковского городского округа произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом сообщается в telegram–канале региональной Госавтоинспекции.
«Установлено, что по автодороге Пермь — Березники в направлении Березников двигался автомобиль „Хендай“ под управлением 47-летнего мужчины, который на 147 км допустил наезд на 43-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте, на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы», — сообщили сотрудники.
Пешеход получил смертельную травму. По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция призывает пешеходов переходить дорогу только в положенных местах и использовать световозвращатели, чтобы быть лучше видимыми для водителей.
Ранее URA.RU сообщало о том, что 20 ноября около 18:10 часов на территории Карагайского района произошло смертельное ДТП с участием пешехода. 52-летний мужчина перебегал проезжую часть в неустановленном месте, на его одежде не было светоотражателей.
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