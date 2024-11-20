20 ноября 2024

Пешехода сбили насмерть на территории Карагайского района Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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По факту ДТП проводится проверка
По факту ДТП проводится проверка Фото:

В Пермском крае 20 ноября около 18:10 часов на территории Карагайского района произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом сообщается в telegram–канале региональной Госавтоинспекции.

«Установлено, что по автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь двигался грузовой автомобиль „Ситрак“ под управлением 27-летнего мужчины, который на 1003 км допустил наезд на 52-летнего пешехода. Пешеход перебегал проезжую часть в неустановленном месте, на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы», — сообщили сотрудники.

Пешеход получил смертельную травму. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало о том, что автобус насмерть сбил ребенка в Пермском крае. Водитель допустил наезд на несовершеннолетнюю, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

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В Пермском крае 20 ноября около 18:10 часов на территории Карагайского района произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом сообщается в telegram–канале региональной Госавтоинспекции. «Установлено, что по автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь двигался грузовой автомобиль „Ситрак“ под управлением 27-летнего мужчины, который на 1003 км допустил наезд на 52-летнего пешехода. Пешеход перебегал проезжую часть в неустановленном месте, на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы», — сообщили сотрудники. Пешеход получил смертельную травму. По факту ДТП проводится проверка. Ранее URA.RU сообщало о том, что автобус насмерть сбил ребенка в Пермском крае. Водитель допустил наезд на несовершеннолетнюю, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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