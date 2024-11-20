Пешехода сбили насмерть на территории Карагайского района Пермского края

В Пермском крае 20 ноября около 18:10 часов на территории Карагайского района произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом сообщается в telegram–канале региональной Госавтоинспекции.
«Установлено, что по автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь двигался грузовой автомобиль „Ситрак“ под управлением 27-летнего мужчины, который на 1003 км допустил наезд на 52-летнего пешехода. Пешеход перебегал проезжую часть в неустановленном месте, на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы», — сообщили сотрудники.
Пешеход получил смертельную травму. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее URA.RU сообщало о том, что автобус насмерть сбил ребенка в Пермском крае. Водитель допустил наезд на несовершеннолетнюю, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
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