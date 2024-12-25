Минпромторг анонсировал изменение перечня товаров по параллельному импорту

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Параллельный импорт подразумевает ввоз товаров без согласия производителя
Параллельный импорт подразумевает ввоз товаров без согласия производителя Фото:
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Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов анонсировал планы по обновлению перечня товаров для параллельного импорта в первом квартале 2025 года. По его словам, перечень будет постепенно сокращаться.

«Мы планируем его очередное обновление в I квартале 2025 года. Изменения будут носить точечный характер. При этом мы однозначно будем продолжать сокращать количество позиций в его рамках», — рассказал министр ТАСС. 

Министр объяснил такое решение положительным влиянием развития отечественного производства и появления новых российских продуктов и брендов на рынке. Другим фактором стало увеличение поставок альтернативной продукции из дружественных стран. Все это способствует снижению спроса на импортные товары, заключил Алиханов.

С начала использования механизма объем импортной продукции снизился с четырех до трех миллиардов долларов в месяц. Особенно это коснулась отрасли одежды, обуви и электроники. При этом сокращать параллельный импорт нужно взвешено, чтобы не было дефицита товаров, подчеркнул министр. 

Параллельный импорт — это ввоз востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. Правительство одобрило такой импорт в 2022 году с массовым введением антироссийский санкций и ухода западных компаний из страны. Механизм продлевали несколько раз, он также будет действовать в 2025 году. 

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Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов анонсировал планы по обновлению перечня товаров для параллельного импорта в первом квартале 2025 года. По его словам, перечень будет постепенно сокращаться. «Мы планируем его очередное обновление в I квартале 2025 года. Изменения будут носить точечный характер. При этом мы однозначно будем продолжать сокращать количество позиций в его рамках», — рассказал министр ТАСС.  Министр объяснил такое решение положительным влиянием развития отечественного производства и появления новых российских продуктов и брендов на рынке. Другим фактором стало увеличение поставок альтернативной продукции из дружественных стран. Все это способствует снижению спроса на импортные товары, заключил Алиханов. С начала использования механизма объем импортной продукции снизился с четырех до трех миллиардов долларов в месяц. Особенно это коснулась отрасли одежды, обуви и электроники. При этом сокращать параллельный импорт нужно взвешено, чтобы не было дефицита товаров, подчеркнул министр.  Параллельный импорт — это ввоз востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. Правительство одобрило такой импорт в 2022 году с массовым введением антироссийский санкций и ухода западных компаний из страны. Механизм продлевали несколько раз, он также будет действовать в 2025 году. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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