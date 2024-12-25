Минпромторг анонсировал изменение перечня товаров по параллельному импорту

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов анонсировал планы по обновлению перечня товаров для параллельного импорта в первом квартале 2025 года. По его словам, перечень будет постепенно сокращаться.
«Мы планируем его очередное обновление в I квартале 2025 года. Изменения будут носить точечный характер. При этом мы однозначно будем продолжать сокращать количество позиций в его рамках», — рассказал министр ТАСС.
Министр объяснил такое решение положительным влиянием развития отечественного производства и появления новых российских продуктов и брендов на рынке. Другим фактором стало увеличение поставок альтернативной продукции из дружественных стран. Все это способствует снижению спроса на импортные товары, заключил Алиханов.
С начала использования механизма объем импортной продукции снизился с четырех до трех миллиардов долларов в месяц. Особенно это коснулась отрасли одежды, обуви и электроники. При этом сокращать параллельный импорт нужно взвешено, чтобы не было дефицита товаров, подчеркнул министр.
Параллельный импорт — это ввоз востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. Правительство одобрило такой импорт в 2022 году с массовым введением антироссийский санкций и ухода западных компаний из страны. Механизм продлевали несколько раз, он также будет действовать в 2025 году.
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