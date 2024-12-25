Задержаны трое осужденных, сбежавших из свердловского исправцентра

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ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
Двоих поймали 24 декабря, еще одного — 25-го числа Фото:

Трех осужденных, сбежавших из исправительного центра в Нижнем Тагиле, поймали. Двое успели добраться до Екатеринбурга, один выбраться из города не успел. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

«Один из них был задержан 24 декабря в Екатеринбурге. Второй — утром 25 декабря, также в Екатеринбурге. Третий был задержан днем 25 декабря в Нижнем Тагиле», — поделились в ведомстве. Сопротивления никто не оказывал.

Свердловчане сломали решетку и самовольно покинули исправцентр при колонии №12 вечером 23 декабря. На их поиски вышли более 20 сотрудников ФСИН.

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Трех осужденных, сбежавших из исправительного центра в Нижнем Тагиле, поймали. Двое успели добраться до Екатеринбурга, один выбраться из города не успел. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. «Один из них был задержан 24 декабря в Екатеринбурге. Второй — утром 25 декабря, также в Екатеринбурге. Третий был задержан днем 25 декабря в Нижнем Тагиле», — поделились в ведомстве. Сопротивления никто не оказывал. Свердловчане сломали решетку и самовольно покинули исправцентр при колонии №12 вечером 23 декабря. На их поиски вышли более 20 сотрудников ФСИН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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