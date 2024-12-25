Задержаны трое осужденных, сбежавших из свердловского исправцентра

25 декабря 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Двоих поймали 24 декабря, еще одного — 25-го числа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Трех осужденных, сбежавших из исправительного центра в Нижнем Тагиле, поймали. Двое успели добраться до Екатеринбурга, один выбраться из города не успел. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. «Один из них был задержан 24 декабря в Екатеринбурге. Второй — утром 25 декабря, также в Екатеринбурге. Третий был задержан днем 25 декабря в Нижнем Тагиле», — поделились в ведомстве. Сопротивления никто не оказывал. Свердловчане сломали решетку и самовольно покинули исправцентр при колонии №12 вечером 23 декабря. На их поиски вышли более 20 сотрудников ФСИН. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трех осужденных, сбежавших из исправительного центра в Нижнем Тагиле, поймали. Двое успели добраться до Екатеринбурга, один выбраться из города не успел. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. «Один из них был задержан 24 декабря в Екатеринбурге. Второй — утром 25 декабря, также в Екатеринбурге. Третий был задержан днем 25 декабря в Нижнем Тагиле», — поделились в ведомстве. Сопротивления никто не оказывал. Свердловчане сломали решетку и самовольно покинули исправцентр при колонии №12 вечером 23 декабря. На их поиски вышли более 20 сотрудников ФСИН.