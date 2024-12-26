Экс-глава «Славнефти» в попытке вывезти мебель, сломал охраннику нос

В московских Хамовниках бывший глава нефтяной компании «Славнефть» Юрий Суханов избил охранника, когда тот помешал ему вывезти мебель из квартиры. В результате пострадавший получил закрытый перелом носа, сообщил telegram-канал Shot.
«Экс-президент нефтяной компании „Славнефть“ избил охранника, который помешал вывозить ему мебель из элитной квартиры в Хамовниках», — передает telegram-канал. Инцидент произошел 22 декабря, охрана не пускала мужчину внутрь дома, потому что в собственниках квартиры значится его жена. Для вывоза мебели нужно было предоставить согласие от нее.
Один из охранников, препятствовавший вывозу мебели, получил серьезные травмы в результате нападения Юрия Суханова. Пострадавший был госпитализирован с закрытым переломом носа и ссадинами.
Против экс-президента «Славнефть» в 2002 году уже возбуждали уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. Тогда на посту президента компании суд запретил ему осуществлять соответствующие полномочия. Позднее уголовное дело было закрыто. При этом в 2015 году Суханов ушел с поста главы компании.
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