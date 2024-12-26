26 декабря 2024

Кроссовер въехал в лоб автомобилю Росгвардии на шоссе Космонавтов в Перми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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К месту происшествия прибыли экстренные службы
К месту происшествия прибыли экстренные службы Фото:

В Перми произошло ДТП с участием иномарки и машины росгвардейцев. По сообщению читателей URA.RU, авария случилась на шоссе Космонавтов вечером 26 декабря.

«Водитель Kia, вероятно, выехал на полосу встречного движения и врезалась в машину Росгвардии. К месту ДТП приехали специалисты МЧС. Чуть позже подоспела реанимация», — пояснили собеседники информационного агентства.

Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

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В Перми произошло ДТП с участием иномарки и машины росгвардейцев. По сообщению читателей URA.RU, авария случилась на шоссе Космонавтов вечером 26 декабря. «Водитель Kia, вероятно, выехал на полосу встречного движения и врезалась в машину Росгвардии. К месту ДТП приехали специалисты МЧС. Чуть позже подоспела реанимация», — пояснили собеседники информационного агентства. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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