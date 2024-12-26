К месту происшествия прибыли экстренные службы
В Перми произошло ДТП с участием иномарки и машины росгвардейцев. По сообщению читателей URA.RU, авария случилась на шоссе Космонавтов вечером 26 декабря.
«Водитель Kia, вероятно, выехал на полосу встречного движения и врезалась в машину Росгвардии. К месту ДТП приехали специалисты МЧС. Чуть позже подоспела реанимация», — пояснили собеседники информационного агентства.
Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
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