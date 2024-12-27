27 декабря 2024

В Пермском крае поезд насмерть переехал мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Машинисту не удалось предотвратить столкновение
Машинисту не удалось предотвратить столкновение Фото:

На станции «Голованово» в Пермском крае мужчина попал под поезд. От полученных травм местный житель скончался, сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

«Вечером 27 декабря на 21 километре станции „Голованово“ Свердловской железной дороги поездом смертельно травмирован местный житель», — сказано в сообщении. Уточняется, что машинист пытался принять меры, но ему не удалось предотвратить столкновение.

Прокуратура начала проверку. Выясняются обстоятельства происшествия.

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На станции «Голованово» в Пермском крае мужчина попал под поезд. От полученных травм местный житель скончался, сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры. «Вечером 27 декабря на 21 километре станции „Голованово“ Свердловской железной дороги поездом смертельно травмирован местный житель», — сказано в сообщении. Уточняется, что машинист пытался принять меры, но ему не удалось предотвратить столкновение. Прокуратура начала проверку. Выясняются обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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