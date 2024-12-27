В Пермском крае поезд насмерть переехал мужчину

Машинисту не удалось предотвратить столкновение
На станции «Голованово» в Пермском крае мужчина попал под поезд. От полученных травм местный житель скончался, сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.
«Вечером 27 декабря на 21 километре станции „Голованово“ Свердловской железной дороги поездом смертельно травмирован местный житель», — сказано в сообщении. Уточняется, что машинист пытался принять меры, но ему не удалось предотвратить столкновение.
Прокуратура начала проверку. Выясняются обстоятельства происшествия.
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