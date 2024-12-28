28 декабря 2024

ВС не стал исключать экс-директора пермского музея PERMM Гельмана* из реестра иноагентов

Верховный суд не стал рассматривать жалобу признанного иноагентом Гельмана*
© Служба новостей «URA.RU»
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Марату Гельману* отказали в исключении из реестра СМИ-иноагентов
Марату Гельману* отказали в исключении из реестра СМИ-иноагентов Фото:

Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу признанного СМИ-иноагентом галериста Марата Гельмана*. Он требовал исключить его из данного реестра, сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу суда.

«Гельману Марату Александровичу* отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании. Из реестра иноагентов его не исключат», — пишет агентство.

Марат Гельман* являлся основателем и руководителем музея PERMM. В список террористов и экстремистов его внесли 13 ноября 2024 года. В музее современного искусства PERMM прошли обыски по делу бывшего руководителя музея. Сам галерист был удивлен сообщениям о том, что обыски связаны с его уголовным делом.

* — Марата Гельмана внесли в списки иноагентов 30 декабря 2021 года. 14 ноября 2024 года он пополнил реестр террористов и экстремистов.

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Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу признанного СМИ-иноагентом галериста Марата Гельмана*. Он требовал исключить его из данного реестра, сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу суда. «Гельману Марату Александровичу* отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании. Из реестра иноагентов его не исключат», — пишет агентство. Марат Гельман* являлся основателем и руководителем музея PERMM. В список террористов и экстремистов его внесли 13 ноября 2024 года. В музее современного искусства PERMM прошли обыски по делу бывшего руководителя музея. Сам галерист был удивлен сообщениям о том, что обыски связаны с его уголовным делом. * — Марата Гельмана внесли в списки иноагентов 30 декабря 2021 года. 14 ноября 2024 года он пополнил реестр террористов и экстремистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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