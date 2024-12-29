МИД РФ обвинил страны Запада в подавлении свободы слова после блокировок СМИ

В странах Запада продолжается блокировка российских СМИ, таких как «РИА Новости» и RT, под предлогом нарушений местного законодательства. Это расценивается как политическая цензура, нарушающая права на свободу информации и выражения мнения. Россия требует оценки этих действий от международных организаций и оставляет за собой право на ответные меры. Об этом заявили в МИД РФ.
«Расцениваем очередной акт политической цензуры со стороны стран неолиберального Запада как закрепление их курса на подавление любых очагов инакомыслия вопреки всем своим международным обязательствам в сфере обеспечения свободного доступа к информации и плюрализма медиа», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что работа иностранных СМИ на территории России должна быть ограничена в ответ на ущемление российских за границей. Песков сообщал, что полная свобода слова должна быть, но только в условиях мирной обстановки в стране.
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