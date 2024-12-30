В Москве подскочили цены на красную рыбу

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В Москве ощутимо подорожала рыба лососевых пород
В Москве ощутимо подорожала рыба лососевых пород Фото:

Цены на лососевые породы рыбы в Москве и Московской области значительно выросли, показывает анализ сервиса «Контур.Маркет». По результатам исследования, стоимость красной рыбы варьируется от 5% до 25% в зависимости от породы. В частности, в Москве наибольший рост цены наблюдался у кижуча, который подорожал на 25%.

«В Москве и области ощутимо подорожала рыба лососевых пород. В зависимости от разновидности деликатеса, динамика роста цен колеблется от 5% до 25%», — пишет Msk1.ru со ссылкой на анализ.

Аналитики провели исследование, в ходе которого они рассмотрели 6,8 миллиона кассовых чеков, выданных торговыми точками по всей стране в период с октября по декабрь в 2023 и 2024 годах. В результате сравнения было установлено, что цены на все виды лососевых рыб увеличились. В среднем по стране стоимость красной рыбы возросла на 15%, достигнув отметки в 708 рублей за полкилограмма.

В столице России наибольшее увеличение стоимости наблюдается у кижуча — цена увеличилась с 598 до 748 рублей за полкило, что составляет рост на 25%. Параллельно, спрос на этот продукт возрос на 19%. За ним следует форель, цена на которую поднялась на 17% — с 677 до 791 рубля за 500 граммов, с аналогичным увеличением спроса на 17%. Также заметно подскочили цены на семгу на 14%, хотя спрос на нее упал на 18%.

Основной причиной повышения цен на красную рыбу является рост затрат на логистику, а также снижение объемов вылова лососевых в России в текущем году, подчеркивает аналитик «Контур.Маркета» Дарья Жигалина. Рыбопромышленники отмечают, что улов в этом году оказался наихудшим за последние двадцать лет.

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Цены на лососевые породы рыбы в Москве и Московской области значительно выросли, показывает анализ сервиса «Контур.Маркет». По результатам исследования, стоимость красной рыбы варьируется от 5% до 25% в зависимости от породы. В частности, в Москве наибольший рост цены наблюдался у кижуча, который подорожал на 25%. «В Москве и области ощутимо подорожала рыба лососевых пород. В зависимости от разновидности деликатеса, динамика роста цен колеблется от 5% до 25%», — пишет Msk1.ru со ссылкой на анализ. Аналитики провели исследование, в ходе которого они рассмотрели 6,8 миллиона кассовых чеков, выданных торговыми точками по всей стране в период с октября по декабрь в 2023 и 2024 годах. В результате сравнения было установлено, что цены на все виды лососевых рыб увеличились. В среднем по стране стоимость красной рыбы возросла на 15%, достигнув отметки в 708 рублей за полкилограмма. В столице России наибольшее увеличение стоимости наблюдается у кижуча — цена увеличилась с 598 до 748 рублей за полкило, что составляет рост на 25%. Параллельно, спрос на этот продукт возрос на 19%. За ним следует форель, цена на которую поднялась на 17% — с 677 до 791 рубля за 500 граммов, с аналогичным увеличением спроса на 17%. Также заметно подскочили цены на семгу на 14%, хотя спрос на нее упал на 18%. Основной причиной повышения цен на красную рыбу является рост затрат на логистику, а также снижение объемов вылова лососевых в России в текущем году, подчеркивает аналитик «Контур.Маркета» Дарья Жигалина. Рыбопромышленники отмечают, что улов в этом году оказался наихудшим за последние двадцать лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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