На Украине мобилизовали Санта-Клауса

Украинские военкомы задержали мужчину, переодетого в костюм Санта-Клауса. Инцидент, произошедший в Харькове, описывает издание «Страна».
«Паблики пишут, что на кадрах — задержание Санта-Клауса ТЦК в Харькове», — пишет автор публикации. К ней прикреплено фото, на котором видно, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военного комиссариата на Украине).
Согласно информации, опубликованной украинским изданием, мужчина, переодетый в костюм Санта-Клауса, был задержан в одном из дворов Харькова. По словам очевидцев, сотрудники ТЦК следили за ним некоторое время. После появились кадры, как задержанный стоит рядом с микроавтобусом военкома. Рядом с ним все это время находилась девушка, переодетая в костюм Снегурочки. Что произошло дальше, автор материала не уточнил.
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