На Украине мобилизовали Санта-Клауса

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Мужчину, переодетого в костюм Санта-Клауса, задержали сотрудники ТЦК в Харькове
Мужчину, переодетого в костюм Санта-Клауса, задержали сотрудники ТЦК в Харькове Фото:

Украинские военкомы задержали мужчину, переодетого в костюм Санта-Клауса. Инцидент, произошедший в Харькове, описывает издание «Страна». 

«Паблики пишут, что на кадрах — задержание Санта-Клауса ТЦК в Харькове», — пишет автор публикации. К ней прикреплено фото, на котором видно, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военного комиссариата на Украине). 

Согласно информации, опубликованной украинским изданием, мужчина, переодетый в костюм Санта-Клауса, был задержан в одном из дворов Харькова. По словам очевидцев, сотрудники ТЦК следили за ним некоторое время. После появились кадры, как задержанный стоит рядом с микроавтобусом военкома. Рядом с ним все это время находилась девушка, переодетая в костюм Снегурочки. Что произошло дальше, автор материала не уточнил. 

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Украинские военкомы задержали мужчину, переодетого в костюм Санта-Клауса. Инцидент, произошедший в Харькове, описывает издание «Страна».  «Паблики пишут, что на кадрах — задержание Санта-Клауса ТЦК в Харькове», — пишет автор публикации. К ней прикреплено фото, на котором видно, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военного комиссариата на Украине).  Согласно информации, опубликованной украинским изданием, мужчина, переодетый в костюм Санта-Клауса, был задержан в одном из дворов Харькова. По словам очевидцев, сотрудники ТЦК следили за ним некоторое время. После появились кадры, как задержанный стоит рядом с микроавтобусом военкома. Рядом с ним все это время находилась девушка, переодетая в костюм Снегурочки. Что произошло дальше, автор материала не уточнил. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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