На челябинском отрезке трассы М5 днем 3 января появились пробки из-за снегопада, который привел к образованию снежной каши и гололеда. Об этом URA.RU сообщили водители.
«Перед Симом фура не может подняться в горку, шлифует. В сторону Башкирии ДТП. На дороге каша, скользко, метет снег. Собирается пробка», — пишут водители в различных соцсетях.
Согласно Яндекс.картам, в данный момент затруднено движение возле города Сим, а также у поворота на Ашу, Усть-Катав, Юрюзань и в других отрезках дороги. По сообщениям автомобилистов, в горно-заводской зоне валит сильный мокрый снег. В самом Челябинске дорожная обстановка рабочая, пробки всего три балла.
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