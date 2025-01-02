02 января 2025

На челябинской трассе М5 из-за снегопада начались пробки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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На дорогах снежная каша и гололед Фото:

На челябинском отрезке трассы М5 днем 3 января появились пробки из-за снегопада, который привел к образованию снежной каши и гололеда. Об этом URA.RU сообщили водители.

«Перед Симом фура не может подняться в горку, шлифует. В сторону Башкирии ДТП. На дороге каша, скользко, метет снег. Собирается пробка», — пишут водители в различных соцсетях.

Согласно Яндекс.картам, в данный момент затруднено движение возле города Сим, а также у поворота на Ашу, Усть-Катав, Юрюзань и в других отрезках дороги. По сообщениям автомобилистов, в горно-заводской зоне валит сильный мокрый снег. В самом Челябинске дорожная обстановка рабочая, пробки всего три балла.

Автомобилисты сообщают о сильном снегопаде, который привел к пробкам
Автомобилисты сообщают о сильном снегопаде, который привел к пробкам

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На челябинском отрезке трассы М5 днем 3 января появились пробки из-за снегопада, который привел к образованию снежной каши и гололеда. Об этом URA.RU сообщили водители. «Перед Симом фура не может подняться в горку, шлифует. В сторону Башкирии ДТП. На дороге каша, скользко, метет снег. Собирается пробка», — пишут водители в различных соцсетях. Согласно Яндекс.картам, в данный момент затруднено движение возле города Сим, а также у поворота на Ашу, Усть-Катав, Юрюзань и в других отрезках дороги. По сообщениям автомобилистов, в горно-заводской зоне валит сильный мокрый снег. В самом Челябинске дорожная обстановка рабочая, пробки всего три балла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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