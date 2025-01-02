На дорогах снежная каша и гололед Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На челябинском отрезке трассы М5 днем 3 января появились пробки из-за снегопада, который привел к образованию снежной каши и гололеда. Об этом URA.RU сообщили водители.

«Перед Симом фура не может подняться в горку, шлифует. В сторону Башкирии ДТП. На дороге каша, скользко, метет снег. Собирается пробка», — пишут водители в различных соцсетях.

Согласно Яндекс.картам, в данный момент затруднено движение возле города Сим, а также у поворота на Ашу, Усть-Катав, Юрюзань и в других отрезках дороги. По сообщениям автомобилистов, в горно-заводской зоне валит сильный мокрый снег. В самом Челябинске дорожная обстановка рабочая, пробки всего три балла.

Автомобилисты сообщают о сильном снегопаде, который привел к пробкам Скрин с сайта «Яндекс.карты»