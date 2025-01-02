02 января 2025

Новогодние салюты вызвали массовые болезни у свердловских кошек и собак

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Новогодние фейерверки и мишура опасны для домашних питомцев Фото:

Новогодние фейерверки и салюты, а также другие праздничные атрибуты приводят к массовым заболеваниям различного рода у домашних питомцев. О том, с какими жалобами уже начали обращаться свердловчане, URA.RU рассказал кандидат медицинских наук, ветеринар Анатолий Исайкин.

«Фейерверки своим грохотом вызывают у животных стресс, из-за чего возникает заболевание мочеполовой системы — так называемый стрессовый цистит. Больше всего ему подвержены кошки, но и у собак это тоже бывает, особенно у небольших, декоративных», — объяснил доктор. К тому же, по его словам, некоторые питомцы настолько пугаются, что могут убежать и потеряться.

Другой проблемой новогодних торжеств являются отравления, гастриты и панкреатиты, которые возникают у домашних любимцев. Это случается, когда животные доедают за хозяевами праздничные блюда типа салата оливье и селедки под шубой. Бывают даже алкогольные интоксикации, когда четвероногие могут вылакать бокал вина или другого спиртного, оставленного без присмотра. «Чаще всего этому подвержены собаки. У них, как и у кошек, нет ферментов переварить алкоголь, поэтому воздействие может быть особо токсичным», — сказал Исайкин.

Третья потенциальная угроза — новогодние игрушки и мишура с елки, которую могут проглотить питомцы. «Особенно это касается кошек. Они начинают играться и заглатывают дождик. Возникает кишечная непроходимость. Она специфичная, и диагностике поддается плохо», — предостерег ветеринар.

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Новогодние фейерверки и салюты, а также другие праздничные атрибуты приводят к массовым заболеваниям различного рода у домашних питомцев. О том, с какими жалобами уже начали обращаться свердловчане, URA.RU рассказал кандидат медицинских наук, ветеринар Анатолий Исайкин. «Фейерверки своим грохотом вызывают у животных стресс, из-за чего возникает заболевание мочеполовой системы — так называемый стрессовый цистит. Больше всего ему подвержены кошки, но и у собак это тоже бывает, особенно у небольших, декоративных», — объяснил доктор. К тому же, по его словам, некоторые питомцы настолько пугаются, что могут убежать и потеряться. Другой проблемой новогодних торжеств являются отравления, гастриты и панкреатиты, которые возникают у домашних любимцев. Это случается, когда животные доедают за хозяевами праздничные блюда типа салата оливье и селедки под шубой. Бывают даже алкогольные интоксикации, когда четвероногие могут вылакать бокал вина или другого спиртного, оставленного без присмотра. «Чаще всего этому подвержены собаки. У них, как и у кошек, нет ферментов переварить алкоголь, поэтому воздействие может быть особо токсичным», — сказал Исайкин. Третья потенциальная угроза — новогодние игрушки и мишура с елки, которую могут проглотить питомцы. «Особенно это касается кошек. Они начинают играться и заглатывают дождик. Возникает кишечная непроходимость. Она специфичная, и диагностике поддается плохо», — предостерег ветеринар.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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