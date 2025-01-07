Жительница Перми приехала к блогеру из Санкт-Петербурга «Отец в тату» по имени Святослав Тарасов, чтобы тот набил ей татуировку на лице. Видеозапись процесса и небольшого интервью блогер опубликовал в своих социальных сетях.
«Я приехала из Перми, чтобы ты разрисовал мне лицо и сделал из меня фрика», — признается девушка Тарасову в небольшом интервью. Имя героини не раскрывается, но известно, что ей лет и она нигде не работает.
Девушка призналась, что ей безразлично мнение общества и она не боится быть отвергнутой. До момента, пока татуировка не был полностью набита пермячка не видела, что эскиз. На правой части ее лица блогер набил узор похожий на ветви или молнии.
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