Невеста убитого в Грузии россиянина заявила, что мужчина предвидел свою смерть

Бывшая невеста убитого в Грузии россиянина Виктора Соловьева рассказала, что мужчина предвидел свою смерть. Он говорил вещи, которые стали предсказанием будущего, рассказала девушка рассказала aif.ru.
«Его слова, которые он говорил перед смертью, теперь кажутся пророческими. Я пересматриваю видео, где он пел песню: „Еще чуть-чуть и прямо в рай“. Как-то иначе теперь смотришь на все это», — цитирует девушку aif.ru. Также Анастасия добавила, что при разговорах о детях жених отвечал, что ему «в этом уже нет смысла».
Соловьев был убит в Грузии 6 января. Мужчину похитили, перед этим ранив его из огнестрельного оружия. В полицию обратилась его девушка, которую также ранили во время нападения. В МВД Грузии сообщили, что тело мужчины было найдено в реке. Обвинение предъявлены двум местным жителям Ревазу Пакелиани и Бежану Чкадуа. Им грозит пожизненный срок за убийство, незаконное хранение оружия и разбой. Они отправлены в СИЗО.
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