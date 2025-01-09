В Грузии арестовали подозреваемых в убийстве россиянина

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Подозреваемым в убийстве россиянина в Грузии может грозить пожизненное заключение
Подозреваемым в убийстве россиянина в Грузии может грозить пожизненное заключение Фото:

Два жителя Грузии Реваз Пакелиани и Бежан Чкадуа отправлены в СИЗО по подозрению в убийстве гражданина РФ Виктора Соловьева. Решение вынес районный суд города Зугдиди (Грузия). 

«Районный суд города Зугдиди в Грузии заключил под стражу двоих обвиняемых в убийстве гражданина России», — передает грузинская телекомпания «Рустави 2». На судебном заседании адвокаты обвиняемых просили освободить их под залог, но суд поддержал ходатайство прокуратуры о заключении под стражу. Реваз Пакелиани, один из задержанных, заявил на суде, что стрелял в россиянина в целях самообороны. 

По данным канала, оба обвиняемых были арестованы непосредственно после инцидента. Им может грозить пожизненный срок за убийство, незаконное хранение оружия и разбой. На данный момент следствие продолжает расследовать обстоятельства произошедшего. 

Соловьев был убит в Грузии 6 января. Неизвестные похитили мужчину, предварительно ранив его из огнестрельного оружия. В полицию обратилась девушка Соловьева, которая была также ранена во время нападения. Позже в МВД Грузии сообщили, что тело мужчины было найдено в реке. 

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Два жителя Грузии Реваз Пакелиани и Бежан Чкадуа отправлены в СИЗО по подозрению в убийстве гражданина РФ Виктора Соловьева. Решение вынес районный суд города Зугдиди (Грузия).  «Районный суд города Зугдиди в Грузии заключил под стражу двоих обвиняемых в убийстве гражданина России», — передает грузинская телекомпания «Рустави 2». На судебном заседании адвокаты обвиняемых просили освободить их под залог, но суд поддержал ходатайство прокуратуры о заключении под стражу. Реваз Пакелиани, один из задержанных, заявил на суде, что стрелял в россиянина в целях самообороны.  По данным канала, оба обвиняемых были арестованы непосредственно после инцидента. Им может грозить пожизненный срок за убийство, незаконное хранение оружия и разбой. На данный момент следствие продолжает расследовать обстоятельства произошедшего.  Соловьев был убит в Грузии 6 января. Неизвестные похитили мужчину, предварительно ранив его из огнестрельного оружия. В полицию обратилась девушка Соловьева, которая была также ранена во время нападения. Позже в МВД Грузии сообщили, что тело мужчины было найдено в реке. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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