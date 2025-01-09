В Грузии арестовали подозреваемых в убийстве россиянина

Два жителя Грузии Реваз Пакелиани и Бежан Чкадуа отправлены в СИЗО по подозрению в убийстве гражданина РФ Виктора Соловьева. Решение вынес районный суд города Зугдиди (Грузия).
«Районный суд города Зугдиди в Грузии заключил под стражу двоих обвиняемых в убийстве гражданина России», — передает грузинская телекомпания «Рустави 2». На судебном заседании адвокаты обвиняемых просили освободить их под залог, но суд поддержал ходатайство прокуратуры о заключении под стражу. Реваз Пакелиани, один из задержанных, заявил на суде, что стрелял в россиянина в целях самообороны.
По данным канала, оба обвиняемых были арестованы непосредственно после инцидента. Им может грозить пожизненный срок за убийство, незаконное хранение оружия и разбой. На данный момент следствие продолжает расследовать обстоятельства произошедшего.
Соловьев был убит в Грузии 6 января. Неизвестные похитили мужчину, предварительно ранив его из огнестрельного оружия. В полицию обратилась девушка Соловьева, которая была также ранена во время нападения. Позже в МВД Грузии сообщили, что тело мужчины было найдено в реке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.