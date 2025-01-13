Журналист URA.RU получила престижную премию за спасение семьи свердловского бойца СВО. Фото

Журналист URA.RU из Екатеринбурга получила премию «Хрустальное перо»

13 января 2025 в 18:27 Размер текста - 17 +

Награду вручал представитель СТСЖ экс-декан журфака УрФУ Борис Лозовский Фото: департамент информационной политики Свердловской области В Екатеринбурге в Доме Севастьянова состоялась церемония награждения конкурса «Хрустальное перо», который проводится Свердловским творческим союзом журналистов (СТСЖ) уже в девятый раз и считается ключевым событием года в области журналистики. В числе победителей оказалась корреспондент URA.RU Джанита Джаллатова. Журналист была отмечена наградой за серию статей, посвященных семье участника специальной военной операции, которая чуть не осталась без крова. После новости URA.RU Анне — супруге бойца — подарили квартиру. В решении этого вопроса принимал участие вице-мэр Рустам Галямов, курирующий строительный блок в администрации Екатеринбурга. К сожалению, женщина умерла 29 октября, так и не дожив до момента оформления прав на жилье. Больше об этой истории можно почитать здесь. Джанита Джаллатова активно освещает социальные вопросы, глубоко погружаясь в жизненные ситуации своих героев. Ее материал о 15-летнем Валерии Бурцеве, борющемся с тяжелой формой рака, привлек внимание депутата Госдумы, который перечислил 5 млн рублей на лечение юноши. Также благодаря ее статье, двухлетний Игорь Малов из Сысерти, страдающий ДЦП, получил необходимый ему вертикализатор от уральских благотворителей. А в преддверии Нового года директор фонда «Ветераны СВО и КТО» Сергей Павленко подарил многодетной семье участника СВО новый автомобиль. Это только некоторые из многих примеров, когда материалы Джаниты помогли изменить жизни свердловчан к лучшему. В этом году в числе победителей значатся еще два журналиста. Елена Инькова, представляющая холдинг «6 канал» из Талицы, была удостоена награды за свой проект «Еда войны». Дмитрий Сивков, журналист газеты «Шалинский вестник», получил награду за серию материалов «Дневник волонтера». Его работы затрагивают личные переживания и вызовы, с которыми сталкиваются волонтеры в условиях войны, а также описывают его собственный опыт работы санитаром в больнице Донецка. Участников традиционного бала прессы приветствовал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. На церемонии вручения наград приняли участие мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, бывший декан факультета журналистики УрФУ Борис Лозовский и первый вице-спикер заксо Аркадий Чернецкий. Фото: департамент информационной политики Свердловской области Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в Доме Севастьянова состоялась церемония награждения конкурса «Хрустальное перо», который проводится Свердловским творческим союзом журналистов (СТСЖ) уже в девятый раз и считается ключевым событием года в области журналистики. В числе победителей оказалась корреспондент URA.RU Джанита Джаллатова. Журналист была отмечена наградой за серию статей, посвященных семье участника специальной военной операции, которая чуть не осталась без крова. После новости URA.RU Анне — супруге бойца — подарили квартиру. В решении этого вопроса принимал участие вице-мэр Рустам Галямов, курирующий строительный блок в администрации Екатеринбурга. К сожалению, женщина умерла 29 октября, так и не дожив до момента оформления прав на жилье. Больше об этой истории можно почитать здесь. Джанита Джаллатова активно освещает социальные вопросы, глубоко погружаясь в жизненные ситуации своих героев. Ее материал о 15-летнем Валерии Бурцеве, борющемся с тяжелой формой рака, привлек внимание депутата Госдумы, который перечислил 5 млн рублей на лечение юноши. Также благодаря ее статье, двухлетний Игорь Малов из Сысерти, страдающий ДЦП, получил необходимый ему вертикализатор от уральских благотворителей. А в преддверии Нового года директор фонда «Ветераны СВО и КТО» Сергей Павленко подарил многодетной семье участника СВО новый автомобиль. Это только некоторые из многих примеров, когда материалы Джаниты помогли изменить жизни свердловчан к лучшему. В этом году в числе победителей значатся еще два журналиста. Елена Инькова, представляющая холдинг «6 канал» из Талицы, была удостоена награды за свой проект «Еда войны». Дмитрий Сивков, журналист газеты «Шалинский вестник», получил награду за серию материалов «Дневник волонтера». Его работы затрагивают личные переживания и вызовы, с которыми сталкиваются волонтеры в условиях войны, а также описывают его собственный опыт работы санитаром в больнице Донецка. Участников традиционного бала прессы приветствовал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. На церемонии вручения наград приняли участие мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, бывший декан факультета журналистики УрФУ Борис Лозовский и первый вице-спикер заксо Аркадий Чернецкий.