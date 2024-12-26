После новости URA.RU многодетной семье бойца СВО из Екатеринбурга подарили иномарку. Фото, видео

Семье бойца из Екатеринбурга, в которой воспитывается 8 детей, подарили иномарку

26 декабря 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Галина старается воспитать детей патриотами, приводя в пример их отца Фото: Галина Олейникова После публикации URA.RU о сложностях, с которыми сталкивается екатеринбурженка Галина Олейникова, мама восьмерых детей, ей сделали замечательный подарок — новую машину. Дело в том, что условия жизни многодетной семьи стали значительно сложнее с тех пор, как ее муж ушел на СВО. Теперь у Галины появится возможность гораздо легче справляться с повседневными задачами, такими как закупка продуктов, посещение врачей и транспортировка детей на занятия. История многодетной семьи была опубликована на сайте агентства 22 декабря. Галина поделилась с корреспондентом о том, что после ухода супруга на фронт в 2022 году весь семейный быт с тех пор на ней. Тогда Олейникова обратилась в региональное министерство социальной политики с просьбой о помощи в приобретении автомобиля, но получила отказ. В ответе учреждения указывалось, что законодательство не предусматривает предоставление транспортных средств многодетным семьям. В преддверии Нового года директор фонда «Ветераны СВО и КТО» Сергей Павленко, который сам является многодетным отцом и ветераном военных действий, проявил неравнодушие к судьбе семьи. «Для меня, как для ветерана, огромная честь поддержать семью, чьи мужчины с честью выполняют свой воинский долг. Я знаю, как непросто справляться с повседневными трудностями, особенно когда каждый день наполнен заботами о детях. Поэтому мы решили не только подарить автомобиль, но и снять с Галины лишние хлопоты, предоставив и страховой полис», — отметил Павленко. В беседе с корреспондентом агентства Галина не смогла сдержать эмоций. «Мы сидим с детьми и пытаемся осознать, что произошло. Мечты казались недосягаемыми, и вдруг, словно чудо, перед нами новая машина. Сердце стучит от эмоций — радость, удивление и даже немного смущение. Ведь нам никогда ничего не дарили, а здесь, в преддверие Нового Года, происходит нечто невероятное. Спасибо URA.RU за то, что не остались в стороне и оказали информационную поддержку. И, безусловно, отдельные слова признательности Сергею Александровичу, который стал воплощением нашей заветной мечты», — поделилась Олейникова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После публикации URA.RU о сложностях, с которыми сталкивается екатеринбурженка Галина Олейникова, мама восьмерых детей, ей сделали замечательный подарок — новую машину. Дело в том, что условия жизни многодетной семьи стали значительно сложнее с тех пор, как ее муж ушел на СВО. Теперь у Галины появится возможность гораздо легче справляться с повседневными задачами, такими как закупка продуктов, посещение врачей и транспортировка детей на занятия. История многодетной семьи была опубликована на сайте агентства 22 декабря. Галина поделилась с корреспондентом о том, что после ухода супруга на фронт в 2022 году весь семейный быт с тех пор на ней. Тогда Олейникова обратилась в региональное министерство социальной политики с просьбой о помощи в приобретении автомобиля, но получила отказ. В ответе учреждения указывалось, что законодательство не предусматривает предоставление транспортных средств многодетным семьям. В преддверии Нового года директор фонда «Ветераны СВО и КТО» Сергей Павленко, который сам является многодетным отцом и ветераном военных действий, проявил неравнодушие к судьбе семьи. «Для меня, как для ветерана, огромная честь поддержать семью, чьи мужчины с честью выполняют свой воинский долг. Я знаю, как непросто справляться с повседневными трудностями, особенно когда каждый день наполнен заботами о детях. Поэтому мы решили не только подарить автомобиль, но и снять с Галины лишние хлопоты, предоставив и страховой полис», — отметил Павленко. В беседе с корреспондентом агентства Галина не смогла сдержать эмоций. «Мы сидим с детьми и пытаемся осознать, что произошло. Мечты казались недосягаемыми, и вдруг, словно чудо, перед нами новая машина. Сердце стучит от эмоций — радость, удивление и даже немного смущение. Ведь нам никогда ничего не дарили, а здесь, в преддверие Нового Года, происходит нечто невероятное. Спасибо URA.RU за то, что не остались в стороне и оказали информационную поддержку. И, безусловно, отдельные слова признательности Сергею Александровичу, который стал воплощением нашей заветной мечты», — поделилась Олейникова.